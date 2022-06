The Boys: la scena del polpo vince il Peta Award

di Manuela 14 Giugno 2022

Manco Abisso ci crede: l’associazione animalista Peta ha deciso di attribuire il Peta Awards alla serie The Boys (la trovate su Prime Video) a causa della scena cruelty free col polpo Timothy.

Ok, definire una serie come The Boys “cruelty free” è strano considerando che il suo maggior pregio è quello di infischiarsene del politically correct per dare vita a scene che più truculente non si può. Eppure, in qualche modo, la Peta ha voluto premiarla.

In pratica la Peta ha attribuito il premio “Tech, Not Terror” all’attore Chace Crawford aka Abisso, al creatore Eric Kripke e al team degli effetti speciali per aver usato un animale creato in CGI al posto di usare un animale vero in una scena molto cruenta durante l’episodio “Costa barbarica”.

Occhio agli spoiler da qui in poi. Anzi, lo scrivo maiuscolo, così non vi sbagliate: SPOILER da qui in poi.

Nella scena in questione Abisso deve mangiare un polpo vivo, di nome Timothy, suo vecchio amico e animale con nutrita famiglia. Tuttavia al posto di far mangiare all’attore un polipo vivo, la regia ha deciso di optare per un polpo in CGI.

Eric Kripke ha spiegato che nessun mollusco “meritava il destino crudele di essere mangiato crudo”, cosa che invece accade ogni giorno con parecchi invertebrati. Da qui la decisione della Peta di premiare la scena per aver contribuito a dimostrare al mondo che ogni polpo è un individuo a se stante e non un semplice antipasto.

Rassicuriamo comunque la Peta: anche per le precedenti scene del delfino e della balena è stata usata la CGI (anzi, un mix di CGI e fantocci finti creati in studio).