The Great Pizza Tour fa tappa a Lecce: come partecipare alla serata

Il The Great Pizza Tour sbarca in Salento, in un evento in cui appassionati e addetti ai lavori possono incontrarsi e confrontarsi, scoprendo e assaggiando le eccellenze del territorio.

Il cammino di The Great Pizza Tour prosegue verso sud, portando la sua analisi della scena gastronomica nazionale nel cuore della Puglia. Dopo l’esordio in terra campana, l’evento approda quindi a Lecce per mettere in luce le insegne che più si distinguono per qualità e visione: l’incontro è previsto per lunedì 15 giugno, negli spazi della Pizzeria Noël a San Donato di Lecce, dove verranno celebrati i protagonisti della pizza salentina.

Ormai lo sapete: il format, sostenuto da Dissapore e NetAddiction, si distacca dalle tradizionali logiche delle graduatorie a punti, e ha come obiettivo principale la valorizzazione di quelle realtà che hanno saputo dimostrare, attraverso verifiche dirette sul campo, una cifra stilistica riconoscibile e una solida coerenza artigianale. Niente classifiche o gare tra pizzaioli dunque: il tour opta invece per una selezione paritetica che intende fotografare la pluralità di linguaggi presenti oggi nel settore.

Tutto quello che c’è da sapere su The Great Pizza Lecce

La serata non si limiterà a una formale consegna di riconoscimenti, ma si configurerà come un laboratorio di confronto e degustazione. I maestri pizzaioli locali saranno chiamati a mostrare il proprio talento dal vivo, raccontando la filosofia che si cela dietro ogni impasto e ogni scelta di ingrediente. Sarà un momento di interazione diretta tra chi produce e chi consuma, trasformando la pizza in un veicolo di narrazione territoriale e culturale.

L’appuntamento leccese servirà anche a presentare l’ecosistema digitale di The Great Pizza, che include l’applicazione The Great Pizza Advisor e la futura guida cartacea prevista per il 2027. Questi strumenti, accessibili gratuitamente, raccolgono centinaia di indirizzi testati per offrire agli appassionati una bussola affidabile basata sulla meritocrazia. Il tour continuerà poi il suo viaggio toccando Ischia e Milano, prima di concludersi con la grande manifestazione di fine anno a Napoli, il tutto con il supporto organizzativo dalla sinergia con partner di settore come Molino Magri, Latticini Orchidea e We Are Factory.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite fino a esaurimento dei posti disponibili.