The Great Pizza Tour parte da Caserta, raccontando le migliori pizzerie del territorio

L’ideale cerchio che vuole racchiudere il meglio della pizza italiana deve per forza chiudersi a Napoli, ma deve aprirsi a Caserta: è qui infatti che abbiamo trovato il punto di partenza ideale per l’edizione 2026 di The Great Pizza Tour in virtù del suo ruolo centrale nello sviluppo della pizza napoletana contemporanea.

Questo territorio si distingue per una proposta culinaria che sa unire radici storiche e veri templi della sperimentazione, offrendo una scena pizzaiola unica nel suo genere. Come sempre, l’obiettivo di The Great Pizza non è quello di stabilire un primato gerarchico, ma di fornire ai consumatori un elenco di realtà che disegnino un ritratto autentico e affidabile dell’eccellenza locale.

La selezione di The Great Pizza

Il processo di selezione si è basato su un lavoro di ricerca durato diversi mesi, durante i quali i professionisti coinvolti hanno visitato personalmente numerosi locali della provincia. Le decisioni sono state prese in totale autonomia, assumendosi la responsabilità di ogni esclusione o inclusione, e un requisito fondamentale per partecipare alla selezione era l’indipendenza delle attività: sono stati infatti favoriti i locali artigianali rispetto alle grandi catene di ristorazione organizzata.

I parametri utilizzati per valutare le pizzerie hanno riguardato principalmente le caratteristiche tecniche dell’impasto e la capacità dei pizzaioli di esprimere una visione personale. Oltre alla bontà intrinseca del prodotto, è stata considerata la coerenza dell’intera esperienza gastronomica e l’identità unica di ogni insegna, il tutto per dare vita a una selezione che sia un’istantanea precisa della scena attuale, premiando chi ha saputo distinguersi nel panorama recente.

Il momento culminante della manifestazione si è tenuto presso gli spazi di Sunrise Pizza, dove si è svolta una serata all’insegna della condivisione e della collaborazione tra colleghi. In questa occasione, i protagonisti hanno lavorato insieme per presentare i propri piatti a una platea composta da oltre centoventi persone, tra esperti del settore, stampa specializzata e creatori di contenuti digitali. Ogni attività inserita nella guida ha ricevuto il proprio award commemorativo e un riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto, da esporre nel locale perché i consumatori possano riconoscerla.

Ad accompagnare il The Great Pizza Tour sono i partner di Molino Magri e Latticini Orchidea, e in questa tappa specifica di Caserta, partner ufficiale per la realizzazione dei contenuti media e social è We Are Factory, mentre partner tecnici sono caseificio Alta Mangiuria, birra Krombacher, pomodoro Graziella, vini Di Meo e enoteca il Torchio.

Eccovi quindi le vere protagoniste della serata: le pizzerie di Caserta selezionate da The Great Pizza: