The Leo: com’è il sandwich di Chicago dedicato al nuovo papa

Con l’elezione di papa Leone XIV gli americani, giustamente, si scatenano. E lo fanno nel modo più mondano, crasso e calorico che conoscono, in pure stile USA: ovvero con un panino imbottito. Un locale di Chicago lancia The Leo, un Italian beef sandwich e vera e propria dedica mangereccia al primo pontefice americano. Che, guarda caso, è pure una buona forchetta.

Un appetito papale

L’elezione del primo papa americano è stata la più pop, attesa e per certi versi inaspettata della storia del pontificato. Dai meme (uno per tutti, Pa-pa l’americano) ai giornalisti delle testate internazionali, tutti sono curiosi di sapere chi sia, davvero, Leone XIV. Fra questi c’è il New York Times, che negli ultimi giorni ha dedicato parecchi articoli al nuovo pontefice. Scovando, nella sua storia personale, anche una certa affinità al cibo.

Al secolo Robert Francis Prevost, per molti è semplicemente Bob. Oppure Roberto, vista la sua lunga carriera in Italia e America Latina. Nativo di South Side Chicago, tifoso dei White Sox (la squadra perennemente perdente per cui, si dice, abbia la capacità stoica di assistere i sofferenti), Bob Prevost rivela fin da bambino una particolare vocazione alla vita spirituale. Una spinta mistica che lo accompagna prima nel suo percorso teologico, e poi in missione per conto di Dio (proprio come i concittadini Blues Brothers) in tutto il mondo.

È proprio qui che il Times accenna più volte alla passione di Leone XIV per la cucina. Dai primi romani di carbonara e cacio e pepe, fino al balut filippino, ovvero il quasi stomachevole uovo non fecondato di anatra, il nostro non si tira mai indietro. “Mangerebbe qualsiasi cosa” e “non è per nulla schizzinoso”, dice il reverendo Luciano De Michieli che per anni ha viaggiato con Prevost. Chissà, magari sarà stato uno dei pochi a non fare una piega alla, ehm, discutibile mensa del conclave.

Com’è The Leo

A fronte di queste informazioni, un panino dedicato calza proprio a pennello. L’idea è venuta a Portillo’s, catena storica di Chicago dal 1963 specializzata in hot dogs e Italian beef sandwich. La categoria di The Leo è proprio quest’ultima: per intenderci, quella del panino sugoso con carne di manzo reso famosissimo dalla serie The Bear.

“Nel nome del gravy, del pane, e della giardiniera calda, vi presentiamo The Leo: un Italian beef divinamente condito, battezzato nel sugo e rifinito nella sacra trinità dei peperoncini – dolce, piccante, o loro combinazione”. Più chiaro di questo comunicato stampa non si può. Del resto gli americani sono i maghi del marketing e dei giochi di parole, e quelli di Portillo’s non sono da meno.

C’è da dire che The Leo non si discosta proprio tanto dal classico Italian Beef, anzi a ben vedere la ricetta è in tutto per tutto la stessa della specialità della casa. “È il nostro sacro sandwich originale, audace, impudentemente saporito, e realizzato in un momento storico per la città di Portillo’s”, prosegue il comunicato. Insomma, un omaggio a pope Leo, come viene chiamato in patria, da una fra le poche cucine veraci made in Usa. The Leo sarà disponibile per tutto il mese di maggio a partire da 8.29$.