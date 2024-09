The Sound of Pizza a Milano: il programma del 27 e 28 settembre (con ingresso gratuito)

The Sound of Pizza torna a Milano il 27 e il 28 di settembre, con cinque delle migliori pizzerie della scena locale: diamoci un'occhiata.

Squadra che vince non si cambia, dice il saggio. Dopo il successo dell’ultima edizione presso il Circolo Magnolia, The Sound of Pizza torna a Milano per celebrare la tonda in tutte le sue declinazioni – al piatto, al trancio, a domicilio e anche d’asporto.

Tre, come di consueto, gli ingredienti fondamentali (e no, non ci riferiamo ad acqua, passata di pomodoro e farina): DJ Set, alcune delle migliori pizzerie dei paraggi e una intera area dedicata ai workshop e alle masterclass a tema – l’avrete certamente intuito – pizza.

Il calendario indica 27 e 28 settembre, rispettivamente dalle 18 alle 23 e poi dalle 12 alle 23; le mappa Arca Milano, al civico 38 di Via Rimini, ad appena due passi dalla stazione metro di Romolo. E il programma, invece?

Biglietti, ingresso, programma: tutto quello che c’è da sapere

Le norme operative in una manciata di pillole: saranno cinque le pizzerie coinvolte, tutti grandi nomi della scena meneghina (un piccolo assaggio? Biga, o ancora La Pizza Popolare); un’area gestita da lievitamente dedicata alla tonda fatta in casa, ai workshop e alle masterclass; la finale del Master del Cornicione; DJ Set con palco e musica. Dimentichiamo qualcosa? Ah, sì: ci saremo anche noialtri di Dissapore, in qualità di media partner.

Ci sarà l’occasione per mettere le mani in pasta con Errico Porzio, di imparare tutto sull’abbinamento tra pizza e birra, di approfondire l‘alchimia degli impasti, di assistere al duello tra gli otto finalisti del Master del Cornicione, che si sfideranno per decidere chi meglio sa realizzare una pizza fatta in casa come si deve. E i biglietti?

L’ingresso è completamente gratuito sia per la parte musicale che per l’area eventi e masterclass, mentre nelle casse apposte sarà possibile acquistare i token per le pizze e per il beverage disponibile. Nel frattempo, il consiglio è di tenere le antenne ben ritte: nelle prossime settimane sarà svelato il programma completo, con tanto di lista al dettaglio delle pizze proposte.

Partecipano nel ruolo di Partner di The Sound of Pizza e lievitamente Molino Vigevano, Effeuno e Solania Pomodoro; nel ruolo di Partner Tecnici Sacar Forni e Emme Distribuzione.