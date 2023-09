The Sound of Pizza a Milano: il programma e le pizzerie presenti il 23 e il 24 settembre

L'appuntamento con The Sound of Pizza è sempre più vicino: diamo un'occhiata al programma e alla lista delle pizzerie presenti.

di Luca Venturino 17 Settembre 2023

La fine dell’estate porta con sé il profumo della tonda per eccellenza: la prima edizione di The Sound of Pizza si terrà al Circolo Magnolia, Milano, il 23 e 24 settembre – una due giorni ricca di gusto e di musica organizzata da Garage Pizza che promette Masterclass, Workshop ed eventi a cadenza oraria. Sette le pizze di riferimento, come vedremo un poco più avanti, che così come per l’appuntamento del PizzaCon a Bergamo proporranno la più classica margherita e una pizza speciale, pensata appositamente per il festival meneghino.

Qualche riga dedicata alle norme operative: i biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito o, diversamente, alle porte dello stesso Circolo Magnolia, ad appena una manciata di passi dall’aeroporto di Linate, dalle ore 12 alle 22 di sabato 23 e domenica 24 settembre al prezzo di cinque euro, ma è bene notare che l’ingresso sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni.

Il programma e il palinsesto musicale

Tra un trancio di pizza, il sottofondo musicale, qualche incursione presso l’area pasticceria, un sorso di birra o vino e l’appuntamento con le Masterclass si rischia di perdere la bussola: diamo un’occhiata al programma della prima edizione di The Sound of Pizza.

LEGGI ANCHE Molino Dallagiovanna Pastry e Pizza Ambassdor 2024: i vincitori

È bene notare, prima di iniziare, che tutte gli appuntamenti con Workshop e simili si terranno presso l’Area lievitamente e richiedono la prenotazione sul posto.

La prima Masterclass, nominata Abbinamento Birra e Pizza, è programmata per sabato 23 alle ore 14. Il Mastro birraio guiderà i partecipanti in un viaggio sensoriale attraverso le peculiarità di cinque diverse referenze di birra Leffe (Blonde, Rouge, Ambree, Rituel, Tripel) e spiegando come abbinarle a dovere con la protagonista assoluta dell’evento – la pizza, per l’appunto.

Seguirà alle ore 15 la Masterclass Abbinamento Vino e Pizza, che potremmo di fatto definire la declinazione vitivinicola dell’appuntamento precedente; mentre alle 16 sarà ora di “sporcarsi” le mani con Mettiamo le mani in Pasta, dove si potranno apprendere le tecniche della pizza fatta in casa e poi cimentarsi nella preparazione di una pizza sul momento utilizzando prodotti che è possibile reperire anche tra le mura domestiche.

A chiudere la giornata di sabato, alle ore 17, c’è la Finalissima Master del Cornicione, evento culinario dedicato agli amanti della pizza fatta in casa giunto alle fasi finali dopo nove mesi di accesa competizione. La serata sarà divisa in due fasi: la “Margherita”, che come suggerisce il nome vedrà i partecipanti cimentarsi con la trinità di pomodoro, mozzarella e basilico; e una seconda parte in cui Molino Vigevano fornirà ai tre finalisti l’impasto e, in aggiunta, una “Mystery Box” contenente un topping misterioso.

La domenica del The Sound of Pizza riproporrà alcuni degli appuntamenti del sabato (Mettiamo le mani in Pasta alle 14 e Abbinamento Birra e Pizza alle 15) affiancandoli a nuove Masterclass: Preparazione della pizza perfetta in teglia alle ore 16, per imparare tutti i segreti da un vero maestro del forno; Abbinamento Cocktail e Pizza alle 17; “Interrail”: la pizza contemporanea Europea alle 18, particolare appuntamento in cui si affronterà l’evoluzione della pizza di qualità in

Europa, gli impasti e la cucina multiculturale che si inizia a legare ad essa; e infine, alle 19, una Masterclass e Meet and Greet con Errico Porzio, durate la quale i presenti potranno fargli domande e fare una pizza assieme.

Non mancherà, come già accennato in precedenza, la musica ad accompagnare il tutto: sabato si seguiranno Walzer, Elton Novara e Disco Piano Bar a pranzo, aperitivo e cena; mentre la domenica suoneranno Manzella Quartet e Paul Giorgi a pranzo e cena.

Le pizzerie

Come accennato saranno sette le pizzerie di riferimento a The Sound of Pizza: è bene notare che le pizze verranno servite in tranci da 1/4 previa esibizione di relativo gettone per un trancio di pizza Margherita e due gettoni per le altre pizze presenti. I gettoni possono essere acquistati nelle casse presenti all’interno della manifestazione: ogni gettone cibo ha un valore pari a 2,50€, mentre per il beverage è possibile consultare i prezzi direttamente alle casse. Col biglietto di ingresso è incluso un gettone cibo e acqua senza limiti. Ma bando alle ciance, e diamo un’occhiata alle nostre protagoniste:

Assaje – Pizzeria Gourmet MARGHERITA

Pomodoro San Marzano, fior di latte d’agerola, basilico, olio BURRATA E POMODORINI GIALLI

Pomodorini gialli “a pacchetelle”, burrata pugliese, basilico fritto, scaglie di cacioricotta del cilento e olio evo monocultivar PISTACCHIO E MORTADELLA VEGANA (Pizza Vegana)

Crema di pistacchio di Bronte DOP, mozzarella vegana, mortadella vegana, olio EVO e basilico

Pizzeria Errico Porzio MARGHERITA

Pomodoro San Marzano, fior di latte d’Agerola, olio EVO e basilico PARTENOPE

Base pomodoro giallo, fior di latte, condita a fine cottura con crema di pomodoro rosso del piennolo e formaggio aromatizzato al basilico SPALMIGIANA

Crema di parmigiana di melanzane, fior di latte d’Agerola e condita a fine cottura con chips di formaggio e basilico fresco

Da Zero MARGHERITA

Pomodoro Incontro “azienda agricola Maida di Capaccio per DaZero”, fior di latte, olio evo del Cilento, basilico FORESTELLA

Pomodoro datterino giallo, mozzarella di bufala, salsiccia piccante Incontro “Piccolo Salumificio di Gioi per DaZero”,

cacioricotta di capra del Cilento, olio evo del Cilento, basilico DA GIOI A TEGGIANO

Fiordilatte, caciocavallo, polvere di peperone crusco Sciuscillone di Teggiano, soppressata di Gioi, olio evo del Cilento, basilico

Peperino MARGHERITA (Impasto Senza Glutine)

Pomodoro, fior di latte, basilico GIALLA IN CROSTA (Impasto Senza Glutine)

Crema di pistacchio di Sicilia, provola,pomodoro datterino giallo, pancetta croccante,parmigiano, olio evo,basilico,granella di pistacchio PIENNOLO (Impasto Senza Glutine)

Impasto al Carbone vegetale

Pomodori datterini gialli, piennolo del Vesuvio dop, olio evo, aglio, origano

Biga Milano MARGHERITA

Pomodoro San Marzano DOP, parmigiano reggiano DOP 24 mesi e fior di latte e basilico BIGA

Crema di piselli, guanciale amatriciano, fior di latte. In uscita pomodoro pelato arrosto, fondue di pecorino, menta THE SOUND OF VEGANA (Pizza Vegana)

Crema di fave, cicoria saltata aglio e peperoncino, tris di pomodori e olive leccino

La Pizza Popolare MARGHERITA

Pomodoro San Marzano, fior di latte, basilico SICILIANA RIVISITATA

Pelato San Marzano, melanzane a funghetto, stracciatella, basilico, Parmigiano Reggiano 24 mesi PARMIGIANA RIVISITATA

Crema di parmigiana di melanzane, pasta di salsiccia rossa, provola affumicata, Parmigiano Reggiano 24 mesi

Lievità Gourmet MARGHERITA

Pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola, basilico, olio Evo “Il Principe di Pietretagliate” PUTTANESCA

Pomodorini del piennolo del Vesuvio, alici di Cetara, capperi di Salina, olive caiatine, aglio rosso, origano selvatico, basilico, olio Evo “Il Principe di Pietretagliate” BRONTESE

Pesto di pistacchi siciliani, fior di latte di Agerola, scaglie di Parmigiano Reggiano (24 mesi), scorza di limone, olio Evo “Il Principe di Pietretagliate”

Gli sponsor

The Sound of Pizza è un festival organizzato da Garage Pizza e Circolo Magnolia, ma saremo presenti anche noi di Dissapore in qualità di media partner. Tra gli altri sponsor ricordiamo, nel ruolo di Partner di The Sound of Pizza Molino Vigevano e Solania – il Mio San Marzano; nel ruolo di Partner Tecnici Forni Magliano e Leffe; e ancora, nel ruolo di Partner di lievitamente Molino Vigevano, Ooni Pizza Ovens, Fior D’Agerola e Solania – il Mio San Marzano.