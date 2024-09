The Sound of Pizza a Milano: tutte le pizzerie e le masterclass

The Sound of Pizza torna a Milano: il calendario indica il 27 e il 28 di settembre. Vediamo insieme il programma completo e le pizzerie presenti.

Sarà che si torna sempre dove si è stati bene. La seconda edizione di The Sound of Pizza è ormai dietro l’angolo: il calendario dice 27 e 28 di settembre, rispettivamente dalle 18 alle 23 e poi dalle 12 alle 23; mentre le mappe indicano il civico 38 di via Rimini ad Arca Milano, ad appena una manciata di passi dalla stazione metro di Romolo. Ma di che si tratta?

Ve lo spieghiamo in poche pennellate: due giorni dedicati alla tonda in tutte le sue declinazioni, accompagnati da musica, birra, vino, Masterclass, Workshop ed eventi, con ingresso completamente gratuito. Il piatto, in altre parole, è ricco come non mai: diamo un’occhiata al programma completo e alle pizzerie presenti.

La lista delle pizzerie

Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo dell’ultima edizione presso il Circolo Magnolia The Sound of Pizza ripropone una falange d’attacco a cinque punte, composta da grandi nomi della scena meneghina.

La lista, badate bene, non cambierà dal sabato alla domenica; e la pizze verranno servite all’interno di cartoni della pizza da parte di ciascuna pizzeria, saranno “aperte” e di taglia S. Per acquistarle basterà comprare i gettoni nelle casse di Arca Milano, mentre l’ingresso, ve lo ricordiamo, è libero. Ma bando alle ciance:

Biga Milano

MARINARA

Pomodoro San Marzano, Aglio caramellato, Origano di Siracusa e Olio Evo

NERANO

Crema di zucchine, Fiordilatte, Chips di zucchina, Provolone

ANTICA CILENTANA

Sugo cilentano, Cacioricotta e Basilico

PIENNOLO SPECIAL

Pomodoro del piennolo, Salsiccia piccante e Provola

MARGHERITA

Pomodoro, fiordilatte, basilico e olio extravergine

FRESCO CRYSPY

Provola, Crema di patate, Salsiccia sbriciolata e Patatine San Carlo

PROVOLA E PEPE

Pomodoro San Marzano, Provola di Agerola

PATAVERDE

Provola di Agerola, peperoncini verdi, lardo di patanegra, caciocavallo artigianale

MARINARA MOZZAFIATO

Pelatoni Bio, Olive taggiasche, Olio alla marinara (aglio/olio/prezzemolo/alici), Origano, Basilico

LUCANIA STYLE

Fiordilatte, Canestrato di Moliterno, Peperone Crusco, Miele Lucano, Basilico

Il programma dell’area workshop e masterclass

Procediamo in ordine: sabato 28 settembre, dalle ore 13 alle 16, andrà in scena il workshop Mettiamo le mani in Pasta, che permetterà ai presenti di apprendere le tecniche della pizza fatta in casa e fare una pizza sul momento secondo i consigli dei pizzaioli presenti. Faranno seguito altri quattro appuntamenti, uno per fascia oraria.

Alle ore 16 si terrà la masterclass Pizza in teglia, pizza napoletana e pizza tonda romana, dove Vincenzo Viscusi di Malati di Pizza racconterà tutti i segreti per fare un buon impasto di pizza tra le mura domestiche, con gli errori da non commettere e le tecniche migliori per ottenere il risultato desiderato.

Un’ora più tardi, alle 17, sarà semaforo verde per un approfondimento intitolato La comunicazione e le classifiche sulla Pizza ai tempi dei Social, tra influencer, giornalisti e i pizzaioli stessi, in cui si prenderà in analisi il mutamento – positivo e negativo, beninteso – del mondo della comunicazione legato alla pizza.

Alle ore 18 il palcoscenico sarà riservato per un Meet and Greet con Errico Porzio, che nel raccontare della sua carriera risponderà alle domande del pubblico (e non mancherà l’occasione di mettere le mani in pasta in sua compagnia); e infine alle ore 19 si terrà la Finalissima di Master del Cornicione, presentata da Molino Vigevano.

La Finalissima, momento apicale di una competizione durata otto mesi, si dividerà in due fasi: nella prima i partecipanti si concentreranno nella realizzazione dell’impasto, preparando una pizza Margherita dagli ingredienti base; mentre nella seconda i finalisti dovranno misurarsi con impasto e Mystery Box fornita dal Molino.

Partecipano nel ruolo di Partner di The Sound of Pizza e lievitamente Molino Vigevano, Effeuno e Solania Pomodoro; nel ruolo di Partner Tecnici Sacar Forni e Emme Distribuzione; mentre noialtri di Dissapore saremo presenti in quanto media partner.