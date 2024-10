The Sound of Pizza ad Arca Milano: com’è andata la seconda edizione

The Sound of Pizza ha chiuso la sua seconda edizione ad Arca Milano: vi raccontiamo Workshop, eventi e risultati della Finalissima di Master del Cornicione.

Il calendario parlava chiaro, e le mappe non erano da mano: sabato 27 e domenica 28 settembre presso il civico 38 di via Rimini ad Arca Milano si è tenuta la seconda edizione di The Sound of Pizza, la kermesse meneghina pensata per celebrare la tonda in tutte le sue declinazioni: al piatto, al trancio, a domicilio e anche d’asporto. Ma com’è andata?

Spazio ai numeri, che di certo rendono più di qualsiasi fiume di parole: sono oltre tremila le persone che hanno potuto provare le creazioni delle cinque pizzerie presenti – tutti grandi nomi della scena locale – e partecipare alle Masterclass, Workshop ed eventi del caso. Qualche dettaglio in più?

Il resoconto dell’area eventi

Erano principalmente tre gli appuntamenti della due giorni: il Workshop Mettiamo le mani in Pasta, che ha permesso al pubblico di dilettarsi per oltre due ore nella creazione di una pizza amatoriale; la Masterclass Pizza in teglia, pizza napoletana e pizza tonda romana, in cui Vincenzo Viscusi di Malati di Pizza ha raccontato tutti i segreti per fare un buon impasto di pizza tra le mura domestiche; e infine la lunga chiacchierata con Errico Porzio terminata con il coinvolgimento di alcuni presenti in platea per realizzare una pizza guidati dai suoi consigli.

La serata, invece è stata riempita dalla Finalissima Master del Cornicione, competizione organizzata dal Molino Vigevano per supportare le community della pizza fatta in casa ed eleggere a cadenza annuale il proprio Ambassador.

La Finalissima è stata il momento apicale di una competizione durata otto mesi, ed è stata declinata in due fasi: una prima dedicata alla realizzazione dell’impasto, e in cui i partecipanti hanno dovuto preparare na pizza Margherita dagli ingredienti base; e una seconda in cui era necessario “tenere il passo” dell’impasto e della Mystery Box fornita dal Molino. Ma chi ha vinto?

A trionfare è stato Vincenzo Bocchino, che ha saputo distinguersi in entrambe le fasi per la qualità dell’impasto e del cornicione, per la cottura della pizza e la creatività della sua realizzazione.

Hanno partecipato nel ruolo di Partner di The Sound of Pizza e lievitamente Molino Vigevano, Effeuno e Solania Pomodoro; nel ruolo di Partner Tecnici Sacar Forni e Emme Distribuzione; mentre noialtri di Dissapore siamo stati presenti in quanto media partner.