The Sound of Pizza: l’evento di Milano rinviato alla primavera 2023

L'evento previsto per l 24 e 25 settembre all'Idroscalo di Milano è stato rinviato causa maltempo, ma l'appuntamento con The Sound Of Pizza è solo rimandato alla prossima primavera.

di Dissapore 22 Settembre 2022

Il maltempo che si abbatterà nel prossimo weekend su molte regioni italiane causa il rinvio della prima edizione di The Sound of Pizza, l’evento gastronomico e musicale organizzato per il 24 e 25 settembre, all’Idroscalo di Milano, da Magnolia Estate in collaborazione con Garage Pizza e Dissapore. L’organizzazione si scusa con chi aveva già acquistato la prevendita – tutti i biglietti comprati su DICE saranno rimborsati in automatico – e con chi aveva programmato un fine settimana a impastare e ballare al Circolo Magnolia di Segrate: ma le condizioni meteorologiche avverse hanno messo in condizioni di non poter assicurare lo svolgimento corretto dell’evento e di tutte le attività previste. La decisione è stata condivisa dalle pizzerie invitate, le migliori in Italia tra cui Pizzium, Crocca, Giolina, Marghe, Biga, Sorbillo e Corner 58.

L’appuntamento però è solo rimandato, alla primavera del 2023: si sta già organizzando un evento ancora più grande e ambizioso, e un’alternativa studiata in caso di cattivo tempo. La particolarità di Sound of Pizza è proprio quella di affiancare l’abituale musica in sottofondo e dj set serale tipiche del Magnolia, con i masterclass e i workshop a cura di Lievitamente (il festival della pizza fatta in casa). Vi invitiamo pertanto a seguire la pagina Instagram ufficiale per tutti gli aggiornamenti.