The World’50 Best Restaurants 2022: il premio Icon Award va a Wawira Njiru

di Manuela 1 Giugno 2022

Torniamo a parlare di The World’50 Best Restaurants 2022 perché il premio Icon Award è andato alla nutrizionista Wawira Njiru, fondatrice del Kenya’s Food for Education.

L’Icon Award è un riconoscimento che vuole premiare chi ha dato al settore del food un contributo eccezionale, oltre che essere una persona meritevole di avere un importante riconoscimento internazionale per aver saputo usare la propria posizione per sensibilizzare il settore verso cambiamenti positivi.

E Wawira Njiru ha fatto proprio questo: grazie alla sua oganizzazione è riuscita a dare 7 milioni di pasti ai bambini delle scuole di tutto il Kenya. Ma l’Icon Award non è certo il primo riconoscimento ottenuto da Wawira per il suo impegno: nel 2021 le era stato dato il titolo di Persona dell’anno 2021 dalle Nazioni Unite, mentre nel 2018 era la prima a vincere il Global Citizen Prize: Cisco Youth Leadership Award.

Wawira Njiru ha dichiarato di essere onorata ed entusiasta di aver ricevuto l’Icon Award. La nutrizionista ha spiegato che dappertutto nel mondo i bambini affamati non possono imparare o crescere. Per questo motivo i pasti forniti a scuola sono fondamentali per lo sviluppo e l’educazione.

Purtroppo la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della pandemia da Covid-19. Wawira ha voluto ringraziare tutto il team di Food for Education con cui ha deciso di condividere il premio. Ogni giorno lavorano affinché sempre più bambini frequentino la scuola e abbiano accesso a pasti nutrienti.

Ricordiamo, poi, che l’Asia’s 50 Best Restaurants Icon Award 2022 ha invece premiata la monaca buddista-chef Jeong Kwan.