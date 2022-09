The World’s 50 Best Bar 2022: svelate le posizioni 51-100, il primo italiano è il Camparino in Galleria

di Manuela 28 Settembre 2022

Tutti pronti per la 14esima edizione di The World’s 50 Best Bars 2022? Questa edizione si appresa a lasciare Londra per andare a Barcellona, sponsorizzata da Perrier. L’ultima edizione verrà svelata solamente alle ore 20:15 di martedì 4 ottobre (la potrete seguire anche in live streaming su Facebook e YouTube). Tuttavia ecco The 50 Best ha deciso di stuzzicare la curiosità rivelando le posizioni dalla 51 alla 100.

Qui di seguito troverete le 50 migliori destinazioni per bere dalla posizione 51 alla 100 secondo il The World’s 50 Best Bars 2022. Sono compresi locali sparsi in 32 città e ci sono 15 nuovi bar. Per quanto riguarda gli italiani, il primo che troviamo è Camparino in Galleria di Milano in 73esima posizione. In 77esima posizione, invece, abbiamo un altro bar italiano: stiamo parlando di The Court a Roma. All’86esimo posto, invece, ritorna in classifica anche il Freni e Frizioni di Roma.

Singolare anche il numero di bar in cui si beve bene a Singapore, dato da tenere in considerazione se si visita questa città.

Ma ecco la classifica The World’s 50 Best Bars 2022 dalla posizione 51 alla 100:

51. Sago House a Singapore

52. Barro Negro ad Atene

53. Cause Effect Cocktail Kitchen a Cape Town

54. La Factoria a Old San Juan (ritornato in classifica)

55. 28 Hong Kong Street a Singapore

56. Quinary a Hong Kong

57. MO Bar a Singapore

58. Mimi Kakushi a Dubai (new entry)

59. Schofield’s a Manchester (new entry)

60. Caretaker’s Cottage a Melbourne (new entry)

61. Presidente a Buenos Aires

62. Tan Tan a San Paolo

63. The SG Club a Tokyo

64. Brujas a Città del Messico (new entry)

65. Analogue a Singapore (new entry)

66. El Baron a Cartagena (new entry)

67. Atlas a Singapore

68. Hero Bar a Nairobi

69. No Sleep Club a Singapore

70. La Sala de Laura a Bogota (new entry)

71. Tjoget a Stoccolma

72. Three Sheets a Londra (ritornato in classifica)

73. Camparino in Galleria a Milano

74. Nutmeg & Clove a Singapore (new entry)

75. Side Hustle a Londra

76. Candelaria a Parigi (new entry)

77. The Court a Roma

78. Roda Huset a Stoccolma (new entry)

79. Vesper a Bangkok (ritornato in classifica)

80. Dead End Paradise a Beirut

81. Lost & Found a Nicosia (ritornato in classifica)

82. Indulge Ecperimental Bistro a Taipei (ritornato in classifica)

83. Bar Goto a New York (new entry)

84. Le Syndicat a Parigi (ritornato in classifica)

85. Danico a Parigi

86. Freni e Frizioni a Roma (ritornato in classifica)

87. Re di Sydney

88. Art of Duplicity a Cape Town

89. Donovan Bar a Londra (ritornato in classifica)

90. Republic a Singapore (new entry)

91. Antique American Bar a Bratislava (new entry)

92. The of Machines a Cape Town (new entry)

93. Mace a New York (ritornato in classifica)

94. Sweet Liberty a Miami

95. The Bamboo Bar a Bangkok (ritornato in classifica)

96. The Dead Rabbit a New York (ritornato in classifica)

97. Tag a Cracovia (new entry)

98. Zapote Bar a Playa de Carmen (new entry)

99. Tesouro a Goa

100. Sin + Tax a Johannesburg (ritornato in classifica)

Ricordiamo poi che, a proposito di The World’s 50 Best Restaurants, Torino si è da poco candidata per ospitare l’evento.