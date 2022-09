The World’s 50 Best Restaurants: Torino si candida per ospitare l’evento

Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, ha annunciato che Torino si candida per ospitare il The World's 50 Best Restaurants.

di Manuela 14 Settembre 2022

Torino si è candidata per ospitare The World’s 50 Best Restaurants. L’annuncio ufficiale è stato dato da Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, proprio lo stesso giorno in cui è stata lanciata Terra Madre, la manifestazione che Slow Food dedica al settore agroalimentare e che si terrà proprio a Torino, al parco Dora, dal 22 al 26 settembre.

Cirio ha sottolineato che il The World’s 50 Best Restaurants è il più grande evento per quanto riguarda i 50 migliori ristoranti del mondo: in una settimana celebra l’importanza della ristorazione d’eccellenza in tutto il mondo.

Per tale motivo il governatore auspica di riuscire a portare l’evento anche a Torino, che si aggiungerebbe a città come Londra e Valencia che hanno già ospitato la kermesse, anche se quella di Londra avrebbe dovuto tenersi a Mosca, ma, per ovvi motivi collegati alla guerra, la manifestazione è stata spostata per necessità nella capitale inglese.

Ovviamente al momento si parla solo di candidatura ed è presto per dire se l’organizzazione del The World’s 50 Best Restaurants la accetterà o meno. Ma è comunque la testimonianza del fatto che Torino e il Piemonte si sta affermando come una capitale di cibo buono e equo, proponendo una cultura enogastronomica che dura tutto l’anno (anche se non è sempre tutto rose e fiori, vedi per esempio la parabola gastronomica discendente di cui è stata vittima Porta Susa).