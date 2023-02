World’s 50 Best Restaurants 2023: la premiazione si terrà a Valencia il 20 giugno

di Luca Venturino 15 Febbraio 2023

Appassionati di cucina, gastrofighetti e semplici golosi di tutto il mondo – è tempo di aprire l’agenda e segnare con tratto deciso uno degli appuntamenti che scandiscono il calendario gastronomico. Ci stiamo naturalmente riferendo alla prestigiosa classifica che si prende la responsabilità di elencare i migliori ristoranti al mondo: The World’s 50 Best Restaurants 2023. Lo sappiamo, lo sappiamo – la gola e la fretta sovente vanno mano nella mano, e non è mai una buona idea lasciare un qualcosa troppo a lungo sui fornelli. Bando alle ciance, dunque, e diamo una risposta alle domande che si sono già formate nella mente di tutti – dove e quando? La risposta è semplice: teatro dell’opera Les Arts, parte del complesso modernista della Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, la sera di martedì 20 giugno.

World’s 50 Best Restaurants 2023: tutti i dettagli

A onore del vero ci tocca ammettere che, almeno alla prima domanda – quel curiosissimo e impaziente “dove?” – avreste già dovuto saper rispondere. L’annuncio della location, di fatto, è relativamente vecchio – primi giorni di novembre 2022, per i più curiosi -, ma quello che dovrebbe smuovere le acque è la rivelazione della data.

Eh sì, perché gli amici che si occupano della comunicazione di 50 Best ci avevano lasciato con vaghe indicazioni sul giugno del 2023, senza tuttavia sbottonarsi sulla data precisa o altri eventuali dettagli. Allo stesso tempo, tuttavia, avevano assicurato che la cerimonia sarebbe stata preceduta da un fitto programma di eventi declinati secondo l’atmosfera gastronomica e culturale della città spagnola.

Qualche assaggio? Beh, c’è il forum #50BestTalks, la tavola rotonda dei media Meet the Chefs e le 50 Best Signature Sessions, ossia una serie di eventi gastronomici collaborativi aperti al pubblico; un calendario esclusivo di cene che vedranno collaborare gli chef che appaiono in classifica e alcuni dei ristoranti più rinomati della regione; e ancora gli immancabili annunci dei premi speciali, pensati appositamente per celebrare i risultati ottenuti dai singoli o dalle loro attività di ristorazione.

Il piatto è ricco, in altre parole; anche se ancora una volta mancano i dettagli e date – elementi, questi ultimi, che verranno “svelati e confermati a tempo debito”. Tenetevi i vostri misteri, insomma: per ingannare l’attesa, nel frattempo, c’è da esplorare la ricca seconda edizione di World’s 50 Best Restaurants in Medio Oriente e Africa del Nord; o in alternativa la più recente Asia’s 50 Best Restaurants, dove lo chef di origini filippine Johanne Siy del ristorante Lolla di Singapore si è aggiudicato il titolo di Miglior chef donna.