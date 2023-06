The World’s 50 Best Restaurants 2023: Lido 84 è (ancora) il miglior ristorante italiano

di Luca Venturino 20 Giugno 2023

Inutile girarci intorno – quella di Valencia è stata complessivamente una serata buia per il Bel Paese della bella cucina. Se gli antipasti ci avevano fatto presagire un qualcosa di buono – ci riferiamo, naturalmente, al primo ingresso di Enrico Bartolini nella classifica dei migliori ristoranti al mondo -, la portata principale si è rivelata ampiamente deludente, con un unico, vivace acuto proprio sul più bello, nel pieno ventre delle prime dieci posizioni. Lido 84, il ristorante dei Camanini a Gardone Riviera, è ancora una volta il migliore ristorante italiano al mondo, secondo il verdetto finale di The World’s 50 Best Restaurants 2023.

The World’s 50 Best Restaurants 2023: Lido 84, l’unica luce dello Stivale

Alcuni potrebbero chiamare a gran voce il remake: c’è da dire, d’altronde, che la ventunesima edizione di The World’s 50 Best Restaurants assomiglia curiosamente a quanto abbiamo visto appena un anno fa. Cambia la location, naturalmente: le cerimonia di premiazione di quest’anno ha riunito il mondo della gastronomia mondiale nello scenografico Museo Principe Felipe, nella Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, tanto per cominciare.

Poi, però, ecco che cominciano le somiglianze: proprio come fu per il Geranium di Copenaghen lo scorso anno, anche in questa occasione a conquistare il primo posto assoluto è il secondo classificato della volta scorsa – il ristorante Central di Lima. Segue, al terzo posto, il Disfrutar di Barcellona che, manco a farlo apposta, chiuse l’edizione di The World’s 50 Best Restaurants dello scorso anno al terzo posto.

Le risonanze si fanno particolarmente buffe quando si parla di Italia: come accennato in apertura di articolo Lido 84 di Riccardo Camanini è di fatto, ancora una volta, il migliore ristorante italiano nel mondo. Parola chiave “ancora una volta”: anche l’anno scorso, infatti, il locale di Gardone Riviera poté vantarsi dell’alloro nel contesto nazionale, quando di fatto chiuse a una rispettabilissima ottava posizione (in crescita, è bene notarlo, dal quindicesimo posto dell’anno ancora precedente).

Ecco, la seconda somiglianza sta proprio qua – è tutto un gioco di cambi di posto, in altre parole. Proprio come l’anno scorso, Lido 84 migliora ancora, anche se a questo giro il balzo in avanti è meno notevole – dall’ottava posizione alla settima. Un risultato ottimo, che avvicina Camanini ai gradini del podio.

Il resto dei ristoranti italiani, come anticipato in apertura, esce da The World’s 50 Best Restaurants 2023 un po’ ammaccato e con qualche livido di troppo: Niko Romito perde appena una posizione, mentre Piazza Duomo, Le Calandre e Uliassi si sono resi protagonisti di un vero e proprio crollo verticale.