The World’s Best Female Chef 2023 Sud America: vince Janaina Torres Rueda

Annunciata la vincintrice del The World's Best Female Chef 2023 Sud America: è Janaina Torres Rueda de A Casa do Porco

di Manuela Chimera 6 Ottobre 2023

Nuovi annunci da parte degli organizzatori di The World’s 50 Best: la vincitrice dei The World’s 50 Best Female Chef Sud America 2023 è Janaina Torres Rueda, nota ai più come Dona Onca, la signora giaguaro. Janaina Torres Rueda è arrivata al primo posto della classifica Latam, quella dedicata ai paesi Latino-Americani.

Chi è Janaina Torres Rueda?

Mentre la cerimonia di premiazione dei The World’s Best Restaurants avverrà il 6 giugno 2024 nella scintillante Las Vegas, ecco che la premiazione dei Latam 50 Best Restaurants (e dei premi collaterali) si terrà il 28 novembre in Brasile.

Nell’attesa, però, saltano fuori i nomi dei vincitori delle varie categorie. In questo questo caso si parla della categoria Best Female Chef, vinta per l’appunto dalla regina della cucina pop sudamericana. Janaina Torres Reuda è uno chef che incentra la sua cucina sulla qualità della materia prima, rispettando così tanto l’etica degli allevamenti e del benessere animale da aver deciso di creare un suo allevamento in campagna, subito fuori città.

Qui gli animali non vivono rinchiusi a vita in stalle, bensì vivono allo stato semibrado. E tutta la carne che giunge nelle cucine del suo ristorante più celebre, A Casa Do Porco, proviene proprio da questo allevamento.

Chef, attivista e sommelier, Torres Rueda è assai impegnata anche nella lotta per l’inclusività e lo sviluppo delle future generazioni femminili. Un altro cardine della sua filosofia di vita è quello di voler migliorare la dieta della popolazione brasiliana, cosa che fa offrendo a tutti prodotti artigianali e di qualità a prezzi convenienti.

Per fare questo, insieme al suo socio Jefferson Rueda, ha deciso di differenziare la sua proposta culinaria. Non a caso prima parlava dell’A Casa do Porco come del suo ristorante più famoso. Questo perché ha diversi locali all’attivo:

A Casa do Porco : questo è il ristorante principale, quello più famoso e che si trova al 12esimo posto della classifica The World’s 50 Best Restaurants. Qui con meno di 60 euro si può tranquillamente mangiare, con focus sulla carne di maiale accompagnata da vini locali, ovviamente biologici e cocktail

: questo è il ristorante principale, quello più famoso e che si trova al 12esimo posto della classifica The World’s 50 Best Restaurants. Qui con meno di 60 euro si può tranquillamente mangiare, con focus sulla carne di maiale accompagnata da vini locali, ovviamente biologici e cocktail Bar da Dona onca : situato nel centro di San Paolo, questo è un locale informale e ironico dove è possibile ascoltare buona musica concendendosi coktail e gustando la galinhada, lo stufato di pollo brasiliano. Qui trovano anche spazio i coxinha, una sorta di arancini di riso a base di pollo e a forma di coscette, i picadinho, cioì riso, carne a cubetti, fagioli e uovo fritto, gli arroz e le croquete de carne de panela

: situato nel centro di San Paolo, questo è un locale informale e ironico dove è possibile ascoltare buona musica concendendosi coktail e gustando la galinhada, lo stufato di pollo brasiliano. Qui trovano anche spazio i coxinha, una sorta di arancini di riso a base di pollo e a forma di coscette, i picadinho, cioì riso, carne a cubetti, fagioli e uovo fritto, gli arroz e le croquete de carne de panela Hot Pork : locale informale

: locale informale Sorveteria do Centro : altro locale informale

: altro locale informale Merenda de Cidade: quello più recente, è stato aperto qualche mese fa a seguito della partecipazione di Janaina al progetto “Cuochi per l’Istruzione” dove si è recata a insegnare ai cuochi delle mense scolastice che poter sostituire i prodotti industriali con ingredienti freschi. In questo caso il locale propone un menu caffetteria a prezzi accessibili a tutti

In tutto cioò, Torres Rueda ha anche ottenuto l’American Express Icon Award, dal 2021 è la presidente dell’Instituto Brasil a Gosto (organizzazione che tutela e valorizza gli ingredienti locali) e ha scritto un libro insieme al giornalista Rafael Tono, “50 Restaurantes Com Mais De 50”.