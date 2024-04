TIC: il programma del Terni Influencer & Creator Festival, dal 12 al 14 aprile

Il Terni Influencer & Creator Festival, noto anche come TIC, torna per la seconda edizione dal 12 al 14 aprile: diamo un'occhiata al programma e agli ospiti.

Due giorni e una manciata di ore, e magari anche un po’ di meno: l’appuntamento con la seconda edizione del Terni Influencer & Creator Festival è prevista per questo fine settimana, da venerdì 12 fino a 14 aprile, in una tre giorni in cui si parlerà di cibo (naturalmente), di musica, di bullismo, di gaming, di inclusività e di molti altri temi che popolano le praterie internettiane e non solo.

Le coordinate spazio temporali le abbiamo già viste (Terni, ovviamente, e dal 12 al 14 di aprile). Spazio a qualche numero e alle norme operative, dunque: più di cento ospiti declinati in più di 75 eventi completamente gratuiti, con l’ambizione di affrontare le principali sfide del nostro tempo attraverso le riflessioni di creatori di contenuti e influencer che hanno ritenuto opportuno mettere la propria potenza comunicativa al servizio di grandi cause.

Terni Influencer & Creator Festival: un’occhiata al programma

Il programma, come brevemente accennato, è vasto ed eterogeneo in funzione del grande numero di ospiti – da Valerio Lundini a Giovanna Mucciaccia, passando per Angelo Mellone e Giovanna Sannino -: ai nostri lettori, curiosi ma anche e soprattutto golosi, segnaliamo soprattutto la presenza di Giorgio Barchesi (in arte Giorgione), Emanuele Ferrari, Eva Andrini, Daniele Resconi, Alberto Grandi, Davide Nanni, Chef Hiro e Iside Busciantella (anche nota come Nonna Iside).

Il primo appuntamento, previsto per le ore nove e quindici del mattino di sabato 13 all’I.I.S.P.T.C. Casagrande-Cesi, è un talk con Eva Andrini, Clara Morelli e Sabrina Grazini dal titolo “Social” economy: istruzioni per l’uso. L’autrice di Per Passione tornerà poi nel pieno pomeriggio, alle quattro e trenta presso la Biblioteca Comunale di Terni, in una discussione che verterà sul collegamento tra cucina, amore e famiglia.

Alle 11 e 15, di sabato 13, sempre presso l’I.I.S.P.T.C. Casagrande-Cesi, Daniele Resconi parlerà dell’importanza dell’apparenza (fisica e dei piatti, beninteso!) nel mondo social, dimensione dove di fatto il gusto rimane per forza di cose escluso; e tornerà più tardi, al Palco in Piazza Europa, alle ore 18, per discutere del suo libro Il bello della cucina. A moderare l’evento ci sarà Chiara Cavalleris, direttora di Dissapore.

Stessa location, stesso giorno, ma un’ora prima: alle 17 di sabato 13 Giorgione e Alberto Grandi affronteranno le origini leggendarie della cucina italiana (ma che, sarà vero che Michelangelo faceva incetta di lardo ogni volta che passava per Colonnata?). A chiudere la giornata di sabato, alle 19 e 15, è previsto un incontro con Chef Hiro presso la Biblioteca Comunale in cui si discuterà di contaminazioni gastronomiche tra la cucina nostrana e quella nipponica.

Ciliegina sulla torta per Emanuele Ferrari, Nonna Natalina e Nonna Iside, che alle ore 12 della giornata di domenica, presso il PalaSì!, racconteranno del collegamento tra nonne e nipoti mediato dai fornelli ma anche dalla vetrina dei social; e per Davide Nanni, gestore della Locanda Nido d’Aquila in Abruzzo, che alle 18 parlerà della sua cucina “libera, sincera, selvaggia”.

Il programma completo della seconda edizione del Terni Influencer & Creator Festival, così come la lista degli ospiti, può essere consultato direttamente sul sito ufficiale dell’evento.