Diventare critici gastronomici: come iscriversi a Scrivere di Gusto 2024

Le iscrizioni a Scrivere di Gusto 2024, il corso per diventare critici gastronomici diretto da Valerio Visintin, si chiudono il 29 marzo. Come funziona.

Abbiamo perso il conto dei master per storyteller e comunicatori. Quelli per giornalisti, poi, numerateli voi. La formazione nella critica gastronomica invece è decisamente meno inflazionata e gli aspiranti professionisti del settore si riducono spesso e volentieri a unire capacità e nozioni, scevri da una preparazione specifica, deontologica e contenutistica. Così il corso Scrivere di Gusto, ideato da Valerio Visintin, Aldo Palaoro e Jacopo Viganò, per questa edizione 2024 organizzato in collaborazione con Dissapore, si pone come soluzione teorica e pratica a un bug didattico.

Scrivere di Gusto 2024: dove e quando

Come vi abbiamo anticipato le lezioni in presenza (10 tonde, il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 15) si terranno a Milano, nelle aule di Mercato Centrale, al primo piano della food hall, e quindi letteralmente a un passo dalla Stazione Centrale meneghina. Critica, etica e scrittura saranno le basi fondanti del corso; le docenze saranno le più complementari possibili, spaziando dalle recensioni dei ristoranti all’attualità gastronomica, dall’approccio alla degustazione e all’analisi sensoriale all’editing delle ricette, fino alla gestione efficace, efficiente e giusta dei social network. Impareremo insieme a scrivere notizie, approfondimenti e valutare ristoranti.

Proprio per questo, e per rendere più pratica la didattica, alle lezioni frontali seguirà la formazione di una redazione virtuale: i corsisti avranno la possibilità di mettersi alla prova, scrivendo “fianco a fianco” con il critico gastronomico del Corriere della Sera Valerio Visintin e me, direttrice di Dissapore. Lo scopo di questa seconda parte del corso sarà triplice: fornire agli alunni un feedback immediato e diretto, affinando tecniche di scrittura, permettere ai partecipanti di pubblicare su queste pagine e selezionare futuri autori di Dissapore. Inoltre, al corsista più brillante o dotato di potenziale assegneremo una borsa di studio, grazie al supporto di Mercato Centrale, che consisterà nella restituzione del costo del corso stesso (1.500 euro).

Le iscrizioni si chiudono questo venerdì, 29 marzo, e sono limitate a 20 partecipanti. Per consultare il programma completo e la lista dei docenti, nonché per iscrivervi, vi rimandiamo a Evenbrite.