Tik Tok consiglia gli chef da seguire e la musica da ascoltare cucinando

Tik Tok ha deciso di concludere il 2020 con una serie di utili consigli. Quali sono gli chef da seguire sulla piattaforma? E qual è la musica da ascoltare cucinando? Qual è il piatto più gettonato?

Se siete indecisi, Tik Tok ha stilato un elenco per tutte queste categorie. Oltre a Gordon Ramsey (@gordonramsayofficial) che blasta le pseudo ricette altrui, su Tik Tok sono insospettabilmente presenti parecchi chef. Fra quelli da seguire Tik Tok ci suggerisce i profili di:

Bruno Barbieri (@bruno.barbieri)

Iginio Massari (@iginiomassari)

Alessandro Borghese (@borgheseale)

Damiano Carrara (@damianocarrara)

Isabella Potì (@isabella_poti)

Chef In Camicia (@chefincamicia)

Aurora Cavallo (@cooker.girl)

Diletta Secco (@dilettasecco)

Rafael Nistor (@rafael.nistor)

Massimiliano Lava (@chefmassimiliano)

Viola Leporatti (@violainthesky)

Aisha Ben Thabet (@theavokiddo)

Gigi Muraro (@gigi.muraro)

Daniele Rossi (@danielerossichef)

Fra le ricette da provare, invece, Tik Tok propone:

la torta di compleanno di Harry Potter realizzata da @ChefMassimiliano

il pane nuvola di @linqanaaa

il Canettone, panettone per cani di @martyeyuko

la Ricetta-regalo, cioè gli ingredienti per il Vin Brulè di @dilettasecco

Ma andiamo ora a vedere quale sia la musica più adatta per cucinare, sempre secondo Tik Tok. Forse non tutti sanno che sulla piattaforma esiste la playlist Cooking con canzoni di:

Mina

Dean Martin

BlackPink & Selena Gomez

Bello Figo con “Pasta con tonno”

Lucio Vario con “A me me piace ‘a Nutella”

Non mancano poi canzoni come Le tagliatelle di Nonna Pinna e Death bed (coffee for your head).