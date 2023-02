Patatine: TikToker ne mangia per errore una a forma di cuore del valore di 100mila sterline

Cosa succede se mangi delle patatine a forma di cuore? Nulla, a meno che non fossero lo "special" da trovare in un concorso e dal valore di 100mila sterline. Ecco cosa è successo a un TikToker.

di Manuela Chimera 14 Febbraio 2023

Questo TikToker si sta letteralmente mangiando le mani. Il suo nome è Cory ed è noto su TikTok come @corysworldd. In un suo video ha per errore mangiato delle rare patatine a forma di cuore, perdendo così un premio di 100mila sterline. La patatina, infatti, era il premio speciale di un concorso Walkers: chi avesse trovato (ma non mangiato) la patatina special a forma di cuore, avrebbe vinto un premio di 100mila sterline. Solo che Cory non si è accorto di essersela pappata e quando gli è stata fatta notare la cosa ha realizzato un video che è diventato virale.

Patatine a forma di cuore, TikToker distratti e premi da 100mila sterline

Andiamo con ordine. Cory è un famoso TikToker di 26 anni che si diletta a realizzare contenuti video basati sul cibo. Una sua serie di video molto amata è quella intitolata “Cosa mangio in un giorno?”.

In uno di questi video si vede Cory mentre mangia un pacchetto di patatine Walkers (al gusto formaggio e cipolle, se interessa, seguite poi da una pasta con formaggio e broccoli, da altre patatine e da un po’ di cioccolato), non notando che sulla confezione veniva pubblicizzato un singolare concorso.

L’azienda, infatti, aveva deciso di regalare 100mila sterline a chi avesse trovato una patatina a forma di cuore. Che ci sta, è San Valentino, quindi queste cose si fanno.

Così Cory si è messo a sgranocchiarle, beatamente inconsapevole del concorso. Nel video si vede proprio Cory che prende dal sacchetto una patatina perfetta, a forma di cuore e se la mette in bocca. Solo che alcuni utenti, a conoscenza del concorso, gli hanno fatto notare che aveva appena buttato via 100mila sterline.

Il TikToker si è reso conto dell’errore madornale commesso solamente sei giorni dopo, quando si è messo a riguardare il video originale insieme a Lea, la sua ragazza. In un successivo video Cory ha spiegato, mortificato, quanto accaduto. Ovviamente ha ammesso di essere molto triste perché aveva perso l’opportunità di rinnovare casa o di andare in vacanza.

Tuttavia, da bravo TikToker, ha trovato anche il lato divertente della situazione. Cory ha spiegato che sia lui che Lea erano così scioccati dall’accaduto da essere scoppiati a ridere. Poi Lea ha chiamato il padre e gli ha spiegato cosa fosse successo: pare che il genitore all’inizio non abbia voluto credere alla cosa.

Anzi: la maggior parte delle persone non ha creduto alle parole di Cory fino a quando non gli ha mostrato il video. La famiglia del ragazzo, poi, ha aggiunto che una cosa del genere poteva capitare solamente a lui.

Alcuni utenti hanno poi deciso di taggare l’azienda Walkers nei video: secondo loro, anche se Cory ha accidentalmente mangiato la patatina, nel video si vede benissimo la forma del cuore. Questo, secondo loro, vuol dire che Cory ha diritto al premio. Tuttavia se si vanno a leggere le condizioni del concorso, Walkers ha esplicitato che la patatina deve essere perfettamente integra se si vuole incassare il premio.

Questa storia ci insegna che, quando mangiamo una patatina, dobbiamo sempre controllare per sicurezza che forma abbia. E poi verificare che non ci siano concorsi attivi.

Questo è il video dove il TikToker ha parlato dell’errore commesso: