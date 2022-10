Tiktok: i taglieri di burro sono l’ultima tendenza social

di Manuela 10 Ottobre 2022

TikTok dà sempre grandi soddisfazioni quando si tratta di nuove tendenze food. Dopo il frullato di alghe marine ecco che adesso la nuova tendenza social sono i taglieri di burro. Finora abbiamo avuto taglieri di formaggi, taglieri di salumi, anche taglieri per la colazione e per il dessert, ma mai ci saremmo immaginati di aver bisogno anche dei taglieri di burro.

Ma non solo TikTok: anche su Instagram spopolano i video di taglieri di burro dall’alto tasso di colesterolo, ma esteticamente gradevoli. Basta seguire l’hashtag #ButterBoard per vedere tantissimi taglieri a base di burro.

Ci si potrebbe legittimamente chiedere cosa ci sia mai di cosa interessante nel pane e burro da farne una tendenza social, fra l’altro tendenza spalmata su una tavola di legno che poi sarà una gioia dover ripulire. Ma soprattutto: come si fa un tagliere di burro?

Beh, nel modo che state immaginando. Prendi un tagliere di legno e spalmaci sopra del burro ammorbidito insieme a dei pezzi di pane tostato. Il burro può essere quello normale o quello aromatizzato al bacon-bourbon, limone-basilico, cannella-miele o mela. Inoltre puoi poi sbizzarrirti a decorarlo con marmellata, miele, fiori edibili, sale, formaggio di capra, noci, frutta, carne o qualsiasi cosa tu abbia in frigo. Visto che di social stiamo parlando, però, il tutto deve risultare gradevole alla vista (vuoi mai che ti metti a mangiare tutti quei grassi senza neanche avere i benefici di tonnellate di Like?). Così via alle tecniche di disegno creativo col burro.

L’idea originale di questi taglieri di burro è venuta in mente a Joshua McFadden che già ne parlava nel suo libro del 2017 “Six Seasons: A New Way witch Vegetables”. L’uomo spiega che realizza da decenni questi taglieri, con tanti tipi diversi di pane e svariate creme spalmabili. In particolare questi taglieri uniscono il burro e diversi ingredienti stagionali in modo da rendere il burro qualcosa di più della semplice somma delle parti.

Tuttavia preparare questi taglieri potrebbe non essere così semplice come sembra. Innanzitutto il burro deve essere solo ammorbidito e non sciolto. Per fare ciò bisogna mescolare il burro in una ciotola fino ad ottenere la giusta consistenza spalmabile. Il topping, invece, va applicato subito prima di servirlo. Come pane, meglio usare quello croccante con lievito naturale o quello integrale.

Ok, tutto molto bello, magari per una serata sperimentale con gli amici (consigliamo di non farlo se il giorno dopo dovete andare a fare gli esami del sangue), ma il vecchio sistema “prendo una fetta di pane e ci spalmo il burro sopra” non era un tantino più pratico?