TikTok Kitchen: il social network si lancia nel business delle consegne a domicilio

di Manuela 20 Dicembre 2021

Sta per arrivare TikTok Kitchen, una vera e propria ghost kitchen lanciata dal social network e dedicata al business delle consegne a domicilio.

La piattaforma ha condiviso un video dove dichiara di aver stretto una collaborazione con Virtual Dining Concepts, marchio che sta dietro MrBeast Burger. Attualmente Virtual Dining Concepts, gestito da Robert Earl, ristoratore noto per Planet Hollywood e Buca di Beppo, ha spiegato che il menu di TikTok Kitchen conterrà alcune delle ricette più virali della piattaforma (eh no, forse la pizza con anguria e salsa BBQ non ci sarà visto gli insulti che tale ricetta ha ricevuto).

In realtà non è ancora ben chiaro cosa ci starà in questo menu in “continua evoluzione”, ma l’immagine che vedete sopra, realizzata per la stampa, ci fa vedere costolette con mais, chips di pasta, la pasta con feta al forno di Jenni Hayrinen, il caffè dalgona, il pane nuova, le uova al pesto e la ciotola di riso al salmone di Emily Mariko.

La ghost kitchen di TikTok si comporrà di 300 sedi, per cominciare: l’obiettivo è quello di arrivare a mille entro fine 2022. Il cibo verrà preparato nelle cucine dei ristoranti fisici di Earl e sarà disponibile solamente tramite consegna a domicilio.

Secondo quanto rivelato da Bloomberg, poi, TikTok avrebbe dichiarato che dedicherà i profitti ottenuti dai ristoranti ai creatori dei piatti del menu, in modo da sostenere i promettenti talenti culinari sulla piattaforma.

Il che fa sorgere qualche domanda: come farà TikTok a determinare la paternità dei piatti virali? Quali e quante entrate si aspetta di ricavare? Il fatto è che molte ricette sono state ideate da più persone: ci sono più tiktoker che, per esempio, hanno avuto l’idea di abbinare uova e pesto.

È vero, per alcune ricette come la pasta con la feta l’autore è chiaro, ma per altre no. E che dire dei piatti fusion? Molte ricette virali di TikTok, infatti, sono diventate famose per aver fuso insieme diverse origini culturali dei piatti.