TikTok: le caramelle virali all’azoto liquido intossicano più di 20 bambini in Indonesia

Altro allarme per una tendenza virale su TikTok: in Indonesia più di 20 bambini sono rimasti intossicati dalle caramelle all'azoto liquido.

di Manuela Chimera 18 Gennaio 2023

Parliamo ancora di TikTok. Se prima avevamo accennato alla salsa rosa diventata virale sul social media e poi messa in vendita sugli scaffali di Walmart, adesso si tratta di parlare di un allarme: in Indonesia più di 20 bambini sono rimasti intossicati mangiando le caramelle virali Dragon’s Breath, quelle con azoto liquido.

TikTok e le caramelle con azoto liquido

TikTok sta diventano la patria delle challenge più assurde e pericolose. La storia è questa. Pare che in Indonesia un trend della piattaforma ispira la gente a mangiare caramelle immerse nell’azoto liquido. Questo perché, mangiandole, ecco che fumo ti fuoriesce dalla bocca. E infatti lo spuntino venduto tranquillamente come street food si chiama Dragon’s Breath, il Respiro di Drago.

Anche a voi pare una pessima idea? Beh, a quanto pare fra lo street food indonesiano va per la maggiore, tanto che il governo ha dovuto diramare delle allerte per mettere in guardia dal pericolo di usare l’azoto liquido nei cibi pronti, sollecitando anche una maggior vigilanza dopo che diversi bambini sono stati letteralmente ustionati dopo aver ingerito queste caramelle note come chiki ngebul o chikibulis.

Le caramelle in questione, molto colorate, sono avvolte da una nebbiolina di azoto liquido. Ispirati da quanto visto su TikTok, diversi bambini le hanno mangiate, finendo col provocarsi ustioni allo stomaco.

L’azoto liquido che impregna le caramelle fa sembrare che lo snack fumi quando viene mangiato. Tuttavia se viene mangiato prima che l’azoto liquido sia del tutto evaporato, ecco che c’è il rischio di provocarsi ustioni e perforazioni intestinali, fino ad arrivare alla morte. Si rischiano anche ustioni cutanee e gravi difficoltà respiratorie, fra l’altro.

Al momento in Indonesia non sono stati ancora segnalati decessi, ma finora 25 bambini sono rimasti feriti da queste caramelle e due di essi hanno necessitato di un ricovero in ospedale. Tuttavia il numero dei feriti potrebbe essere sottostimato.

Per questo motivo il governo ha chiesto al sistema sanitario di vigilare sui ristoranti che usano l’azoto liquido, spiegando loro come i consumatori possano utilizzarlo in sicurezza. Inoltre ha anche sconsigliato (ma non vietato) ai food truck e alle bancarelle di street food di vendere snack e caramelle all’azoto liquido. Infine ha chiesto che anche le scuole educhino i bambini su tale pericolo.

Il problema è che, nel frattempo, su TikTok spopolano decine e decine di video dove adolescenti e bambini, con sottofondi musicali allegri e movimenti, mangiano caramelle all’azoto liquido con fumo che esce dalla bocca. In realtà tale snack esiste da anni, ma prima l’azoto liquido era meno accessibile, cosa che aumentava il prezzo di questi prodotti. Ma adesso che i prezzi sono scesi, ecco che è più facile per i consumatori anche giovanissimi accedere a tali snack.