TikTok: le ricette a base di acqua sono la tendenza del momento

di Manuela Chimera 12 Aprile 2023

Se state cercando le tendenze del momento più bislacche e assurde, è su TikTok che dovete andare. Per esempio adesso sta impazzando l’hashtag #watertok, cioè ricette a base di acqua.

Potreste pensare che si tratti di una tendenza salutistica, che vuole favorire l’idratazione. O che abbia a che fare con il mondo delle diete. Beh, non è proprio così: se andate a vedere i video, i tiktoker semplicemente prendono dell’acqua e ci aggiungono ogni sorta di polvere, sciroppo, additivo, colorante o esaltatore della sapidità che gli venga in mente.

Che senso hanno le ricette a base di acqua su TikTok?

I video in questione sono tutti uguali praticamente. Si vede di solito una donna che, sorridendo tutta entusiasta, afferra il suo gigantesco bicchiere Stanley e lo riempie di ghiaccio e acqua. Fin qui tutto ok, magari vuole solo depurarsi o idratarsi di più. Tuttavia, ben presto, si scopre che quell’alone salutista del video era solo una lieve patina. Questo perché la tiktoker in questione tira fuori un vero e proprio arsenale di sciroppi, polverine, coloranti ed esaltatori di sapidità e li versa nell’acqua, trasformando quell’acqua un tempo salutare in un miscuglio chimico alquanto improbabile.

Seguendo l’hashtag #watertok, si scopre una galassia di video tutti identici dove i content creator presentano una serie di ricette per aromatizzare l’acqua. Uno dei tiktoker più di tendenza in tal senso è Tonya, aka @takingmylifebackat24. La donna, oltre a postare video in cui si diletta a creare una vasta gamma di cibi ipocalorici, ecco che è particolarmente amata per la sua acqua aromatizzata al gusto gomma da masticare, acqua alla banana split, acqua allo zucchero filato di unicorno e via dicendo.

Ovviamente non mancano i detrattori di tale mania. C’è chi fa giustamente notare come sia poco coerente pubblicare video dove si parla di cibi ipocalorici, di diete, di come vivere in maniera più sana e accostarli a video dove si aromatizza l’acqua con una serie di sciroppi ed esaltatori di sapidità che sono agli antipodi del concetto di “salute”.

C’è anche chi accusa tali tiktoker di creare solamente dei normalissimi succhi. Ma niente da fare: queste bevande piene zeppe di dolcificanti artificiali e coloranti stanno spopolando. Questo anche perché chi le realizza, sostiene che queste acque aromatizzate abbiano lo stesso gusto di dolci e dessert, senza averne le stesse calorie. Quindi soddisfano il palato, senza far ingrassare.

Che, per carità, ci sono persone che devono bere più acqua, ma che non riescono a buttarla giù perché non gradiscono il sapore dell’acqua naturale. Ma perché riempire l’acqua con sostanze chimiche quando basterebbe buttarci dentro una semplice fetta di limone per mandarla giù più facilmente?