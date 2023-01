TikTok: virali i video dei rider di Uber Eats che litigano con i clienti per motivi di privacy

di Manuela Chimera 31 Gennaio 2023

Si torna su TikTok perché qui sono diventati virali in breve tempo quei video dei rider di Uber Eats che litigano con i clienti a causa di problemi di privacy. Il fatto è che Uber Eats condivide ciò che i rider sanno dei clienti, cosa che ha fatto arrabbiare questi ultimi inducendoli a infuriarsi proprio con i rider.

Storia di Tik Tok e della privacy secondo Uber Eats

Ci si potrebbe legittimamente chiedere cosa sappiano i rider dei clienti a cui portano il cibo. Ebbene, adesso i clienti di Uber Eats hanno una risposta. I clienti che ordinano tramite l’app, infatti, possono accedere a una nuova funzione che è stata implemenentata solamente la scorsa settimana. Si chiama “View as a Delivert Person” e nelle intenzioni di Uber Eats è nata per garantire maggior trasparenza e fornire ai consumatori una maggior tranquillità.

La funzione permette in pratica agli utenti di Uber Eats di visualizzare una schermata che mostra loro come il rider visualizzi il loro ordine. Uber Eats ha poi sottolineato che, una volta terminata la consegna, i rider non hanno più accesso all’indirizzo del cliente. Inoltre i rider non sanno neanche come sono stati valuitati dai clienti in quando per l’azienda è necessario che la gente si senta al sicuro e fiduciosa quanto valuta l’operato dei rider.

Uber Eats ha poi spiegato che maggior parte delle interazioni fra rider e clientela sia piacevole. Tuttavia volta si verificano incontri imbarazzanti o indesiderati. Le piattaforme che si occupano di food delivery ricevono ogni anno migliaia di segnalazioni di utenti che sono preoccupati su che fine faranno le loro informazioni una volta terminata la consegna.

A quanto pare sono soprattutto le donne a preoccuparsi della questione. Tutavvia i rider, in teoria, non hanno accesso al numero della carta di credito, al numero di telefono, alle valutazioni che vengono date loro, alle foto del profilo o al cognome di un utente. Anche la foto scattata alla consegna viene eliminata subito dopo che il rider ha chiuso la consegna.

Le uniche cose che i rider possono vedere durante una consegna sono:

il luogo di consegna approssimativo nel momento in cui viene fatta richiesta di una consegna

il nome e l’iniziale del cognome dei clienti durante la consegna

il luogo esatto della consegna mentre questa è in corso

eventuali note scritte dal cliente

A quanto pare Uber Eats avrebbe deciso di implementare questa funzione dopo che su TikTok sono aumentati i video virali di clienti che litigano con i rider. Spesso questi video riguardano clienti che promettono grosse mance per ottenere servizi più celeri, solo che dopo la consegna è stata fatta ecco che tali promesse si volatilizzano.

Un rider ha spiegato che Uber Eats sta provando a rassicurare i clienti sul fatto che le loro informazioni e dati sensibili vengono rivelati per gradi ai rider e che successivamente tali informazioni spariscono. Secondo i rider, quei video stanno dando una cattiva nomea alla categoria: sembra quasi che i cattivi siano loro. Per questo motivo approvano la nuova funzione.