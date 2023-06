di Manuela Chimera 12 Giugno 2023

Cambio casa a ritmo di cioccolato. In pratica Lavinia Eleonoire Jacobs, presidente della Jacobs Foundation e nipote di Klaus Jacobs, l’inventore del cioccolato Toblerone (Jacobs è morto nel 2008), ha acquistato Villa Maria, la villa di Rogoredo di Casatenova, in Brianza, che fu la casa di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale quando i due stavano ancora insieme.

Toblerone: la nipote dell’inventore si aggiudica la villa di Silvio Berlusconi

A quanto pare Silvio Berlusconi ha deciso di vendere un po’ delle sue case. Oltre a Villa Maria, infatti, secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano che ha parlato di fonti di Forza Italia, l’ex premier vorrebbe vendere anche Villa Certosa, la sua tenuta a Porto Rotondo in Sardegna dove ha ospitato anche i leader degli altri paesi (fra cui anche Vladimir Putin).

L’unica residenza che di sicuro al momento Silvio Berlusconi non intende vendere è Villa San Martino ad Arcore: quella è la sua storica residenza.

Ma torniamo a Villa Maria. La residenza di 1.873 metri quadrati di casa e 40mila di giardino sorge a Rogoredo di Casatenovo, in Brianza. Silvio Berlusconi la comprò nel 2017 per un totale di 2,5 milioni di euro: l’ex premier la fece poi ristrutturare, dunque non è dato sapere al momento a quanto Berlusconi l’abbia venduta.

LEGGI ANCHE Zelensky si prende gioco di Silvio Berlusconi per la vodka in regalo a Putin

Comunque sia a comprare quella che fu la casa di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale è stata l’erede del cioccolato Toblerone. Pare che la presidente della Jacobs Foundation l’abbia acquistata già lo scorso 4 agosto. Secondo sempre quanto riferito da Il Fatto Quotidiano, Berlusconi avrebbe deciso di liberarsi di Villa Maria già il giorno dopo le nozze di Francesca Pascale e la cantante Paola Turci.

A quanto pare Villa Maria è una residenza molto bella, ma anche un po’ isolata. In aggiunta Marta Fascina, l’attuale compagna di Silvio Berlusconi, non ha mai voluto andare ad abitarci. Il che ci sta visto che era stata la casa preferita da Silvio Berlusconi e la sua ex, Francesca Pascale. Da qui la decisione di metterla in vendita e il successivo acquisto da parte dell’erede del cioccolato Toblerone.

Non è dato però sapere a quanto Silvio Berlusconi l’abbia venduta a Lavinia Elenoire Jacobs (ci verrà ad abitare effettivamente l’erede del Toblerone?): si sa solo che l’ex premier l’aveva acquista per 2,5 milioni di euro, ma con le successive ristrutturazioni chissà a quanto sarà arrivata?

Adesso non rimane che attendere e vedere a chi Berlusconi venderà l’altra sua residenza famosa, Villa Certosa di Porto Rotondo.