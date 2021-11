Tokyo: ristorante crea lanterne “umane” per una cena anti-Covid

di Marco Locatelli 2 Novembre 2021

A Tokyo, al ristorante Hoshinoya, si sono inventati una strategia decisamente particolare per cene a prova di Covid: una lanterna “umana” che protegge i commensali da eventuali possibili contaminazioni.

Non si tratta ovviamente di lanterne ordinarie: sono alte 102 cm, diametro di 75 cm e realizzate appositamente per l’esclusivo ristorante di Tokyo da uno storico artigiano di lanterne locale.

La “cena della lanterna” è destinata esclusivamente per gli ospiti dell’hotel, che possono invitare fino a due amici che non pernottano ad unirsi a loro. La cena non ha ovviamente un prezzo popolare: ogni portata arriva a costare fino a 165 euro a testa e c’è anche il supplemento per il tavolo che costa quasi 230 euro.

Una soluzione che ricorda per certi versi le barriere di plexiglas studiate a inizio pandemia per permettere a bar e ristoranti di lavorare, e che ancora oggi vengono largamente utilizzate in diversi uffici.

Tuttavia, secondo uno studio uscito la scorsa estate, i pannelli di plexiglas non solo non fanno da barriera alla circolazione del virus ma sarebbero addirittura dannosi.