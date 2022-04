Tonito 1939 entra a far parte del registro dei Marchi Storici di interesse nazionale

L'azienda di gelati Tonitto 1939 è entrata ufficialmente a far parte del registro dei Marchi Storici di interesse nazionale.

di Manuela 29 Aprile 2022

Nel registro dei Marchi Storici di interessa nazionale adesso annoveriamo anche Tonitto 1939. Ma non solo: Tonitto è anche la prima e unica (al momento) azienda italiana produttrice di gelati e sorbetti a far parte di questo speciale registro.

Il registro dei Marchi Storici di interesse nazionale è stato creato dal Ministero dello Sviluppo Economico per proteggere e valorizzare le imprese produttive di eccellenza che sono storicamente radicate nel territorio italiano.

Considerando che Tonitto 1939 è attiva da più di 80 anni (con tre generazioni di proprietà della famiglia Dovo), ecco che il suo ingresso in questo registro era quasi preannunciato.

Luca Dovo, AD di Tonitto 1939, ha spiegato che i valori fondamentali dell’azienda, da più di 80 anni, sono quelli della bontà, dell’autenticità, della sostenibilità e dell’innovazione. Essere entrati a far parte del registro dei Marchi Storici di interesse nazionale è un traguardo di cui sono orgogliosi: dimostra il loro essere radicati nel territorio, la loro capacità di valorizzare l’italianità e quella di saper conquistare non solo il mercato interno, ma anche quello estero (ricordiamo che l’anno scorso Tonitto 1939 è sbarcato su Alibaba, mentre nel 2020 era arrivato anche in Belgio e Portogallo).

Tutto era cominciato 83 anni fa quando Tonitto aveva aperto i battenti soto forma di latteria a Genova, salvo poi cominciare a proporre anche gelati. Negli anni Settanta era arrivata la trasformazione i bar, diventando a breve un punto di riferimento per la Lombardia, la Sardegna e la Costa Azzurra. Negli anni Novanta, poi, arriva l’espansione con lo stabilimento di Campi (la sede attuale) e la conquista anche dei mercati esteri (è presente in 30 paesi).