Nuova espansione per Tonitto 1938: i gelati dell'azienda genovese arrivano in altri 11 Paesi del mondo. Ecco quali.

di Manuela 16 Settembre 2021

Tonitto 1939 continua il suo processo di espansione nel mondo: arriverà in altri 11 nuovi Paesi. Da inizio 2021, infatti, l’azienda genovese nota per i suoi gelati e per il Sorbetto sbarcherà in Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Germania, Grecia, Republica Ceca, Serbia, Spagna e Ucraina.

In questo modo il brand genovese riuscirà a rinforzare la sua presenza sia in Europa che in Asia, grazie anche ad accordi commerciali stretti con nomi del calibro di Coop, Lidl e Bofrost.

Per realizzare tutto ciò, Tonitto 1939, ha creato un’offerta su misura basata sulle diverse richieste dei Paesi, grazie anche a private label, prodotti branded e prodotti destinati al fuori casa (sono quelli creati per il settore dell’hotellerie, per la ristorazione e le gelaterie). Questa offerta si baserà su quattro categorie:

Naturale

Salutare

Individuale

Famigliare

Luca Dovo, AD di Tonitto 1939, ha spiegato che l’export è sempre stato uno dei punti di forza della loro azienda. Il loro obiettivo è quello di portare le loro idee e prodotti di prima qualità oltre il confine, garantendo soluzioni e prodotti diversi a seconda del tipo di esigenza dei consumatori presenti nei diversi Paesi.

Andando a vedere più nel dettaglio, ecco che in Germania l’azienda ligure si è concentrate sulle private label grazie agli accordi raggiunti con Lidl e con Bofrost. Anche in Spagna Tonitto ha stretto una partnership con Bofrost, mentre nel Nord Europa la crescita sarà legata a un progetto creato insieme a Coop, attivo sia nei nuovi Paesi come Danimarca e Finlandia, sia in quelli dove il marchio è già presente come Svezia e Norvegia.

Croazia, Serbia, Ucraina, Repubblica Ceca e Grecia hanno scelto i gelati e sorbetti Tonitto, concentrandosi sui prodotti branded, mentre in Corea del Sud e nelle Filippine vanno tantissimo i Sorbetti e la linea Vegan, soprattutto il gelato Gaia, quello a base di avena, 100% senza lattosio e allergen-free.