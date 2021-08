di Manuela 26 Agosto 2021

Altroconsumo ha pubblicato una nuova classifica (a dicembre 2020 era stata la volta di quella sui Pandori), questa volta inerente i migliori tonno in scatola da supermercato. Per stilare tale classifica, Altroconsumo si è basato su tre fattori:

completezza delle informazioni sull’etichetta caratteristiche organolettiche (intese come sapore, odore, aspetto e consistenza) sicurezza (si parla di freschezza della materia prima, contaminazione di metalli e presenza di istamina)

Analizzando questi dati, Altroconsumo ha decretato che la marca migliore per quanto riguarda il tonno in scatola che possiamo trovare nei supermercati è quello di As do Mar: l’azienda sarda si piazza in prima e seconda posizione sul podio, rispettivamente con il tonno a trancio intero e con il tonno all’olio di oliva. Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo Selex.

Quarta posizione per Callipo, quinta per Fratelli Carli e sesta per Rio Mare – tonno all’olio di oliva pescato a canna. Settimo posto, invece, per Consorcio – tonno all’olio di oliva.

In ottava posizione troviamo Conad Piacersi Leggero, mentre Nostromo è nono e Angerlo Parodi – trancio di tonno in olio di oliva è decimo.

Ma ecco tutta la classifica:

As do Mar, tonno a trancio intero As do Mar, tonno all’olio di oliva Selex Callipo Fratelli Carli Rio Mare, tonno all’olio di oliva pescato a canna Consorcio, tonno all’olio di oliva Conad Piacersi Leggero Nostromo Angelo Parodi, trancio di tonno in olio di oliva Rio Mare, tonno all’olio di oliva Nostromo Basso in Sale Ardea Tonno Palacio de Oriente, tonno in trancio Mare Aperto Coop Tonno Leggero Rio Mare Leggero Nixe (Lidl) Mareblu Leggero Mareblu Vero Sapore Carrefour tonno a pinne gialle Pescantina, tonno all’olio EVO biologico Maruzzella, tonno all’olio di oliva Athena (Eurospin)

Siete d’accordo con questa valutazione di Altroconsumo? Ma soprattutto: il Codacons avrà da ridire anche su questa classifica così come fatto a giugno per l’indagine sulla pasta della rivista Altroconsumo?