Tony May è morto: addio al re della cucina italiana di New York

È morto all'età di 84 anni Tony May: era considerato il re della cucina italiana a New York grazie allo storico ristorante San Domenico.

di Manuela 4 Aprile 2022

Lutto nel mondo della ristorazione: è morto Tony May, il re della cucina italiana di New York e titolare dello storico ristorante San Domenico.

Tony May si è spento all’età di 84, nella sua casa di New York. A dare la notizia è stata la famiglia, fra cui la figlia Marisa May, la quale aveva seguito le orme paterne.

Tony May, all’anagrafe Antonio Magliuolo, era nato a Torre del Greco in provincia di Napoli. Primogenito di una numerosa famiglia, da giovanissimo decise di lasciare la casa paterna per tentare la fortuna in America. Dopo un decennio di gavetta, ecco la svolta: viene prima assunto come cameriere al Rainbow Room di Manhattan (è uno dei ristoranti del Rockefeller Center), poi nel 1964 diventa maitre e nel 1968 direttore del locale.

Passano altri dieci anni e May decide di comprare il ristorante, aggiungendo al locale al 65esimo piano del grattacielo anche un night club. Qui, nel corso del tempo, si sono esibiti tantissimi grandi artisti jazz.

Si arriva così al 1997: Tony May inaugura alle Torri Gemelle altri due ristoranti, il Pasta Break e il Gemelli. Entrambi i locali furono distrutti durante l’attacco dell’11 settembre 2001, ma all’epoca Tony e la figlia si prodigarono per cucinare pasti per i superstiti e i volontari.

Ma Tony May è diventato celebre anche per essere stato il titolare fino al 2008 dello storico ristorante San Domenica, al 240 di Central Park South. Il locale era noto anche per essere frequentato da star del calibro, di Sophia Loren, Luciano Pavarotti, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Sharon Stone, Tom Hanks, Ron Howard e Demi More.

Nel corso della sua lunga carriera ottenne anche diversi riconoscimenti (con premi sia italiani che internazionali). Per esempio, il presidente Scalfaro gli diede il titolo di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in virtù della sua opera a favore della cucina italiana all’estero. Inoltre scrisse anche un libro diventato molto celebre nel settore: “Italian Cuisine: Basic Cooking Techniques”.

[Crediti Foto | Profilo Twitter Marisa May]