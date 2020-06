Torino: blatte in cucina e alimenti mal conservati, chiusa una gastronomia

A Torino è stata chiusa una gastronomia: durante dei controlli sono state trovate delle blatte in cucina e alimenti mal conservati. Inoltre il titolare è stato anche multato. Tutto è accaduto martedì 16 giugno 2020 nella gastronomia Nizza di via Calvo.

Durante un routinario controllo a campione, gli agenti del commissariato Barriera Nizza, gli agenti della polizia locale Circoscrizione 8 San Salvario-Cavoretto-Borgo Po e gli ispettori dell’Asl si sono recati nella gastronomia per effettuare i soliti controlli del caso.

Hanno subito notato che il locale non rispettava i previsti requisiti igienico-sanitari, con sporcizia accumulatasi nel corso del tempo. Peggio ancora: in cucina, sotto i banconi dove venivano preparati gli alimenti, vicini al lavandino, nella parte inferiore della cucina a gas e nello spogliatoio per il personale erano presenti parecchie blatte, sia vive che morte.

Come se non bastasse, gli agenti e gli ispettori hanno trovato anche 32 chili di alimenti crudi e cotti in pessimo stato di conservazione. Ovviamente questi cibi sono stati subito sequestrati, così come 26 chili di farine e altri prodotti in confezioni già aperte.

Non è finita qui: mentre si trovavano dentro al locale, gli agenti hanno sentito un sospetto odore di gas provenire dalla cucina. Hanno così chiamato i tecnici preposti che hanno trovato una perdita nell’impianto interno che ha richiesto l’immediata sospensione della fornitura di gas.

Ovviamente la gastronomia, di proprietà di un italiano di 41 anni, è stata subito chiusa fino a che gli ambienti non torneranno idonei. Cosa che potrebbe avvenire non tanto presto visto che sono state predisposte ulteriori indagini in merito a un laboratorio costruito in un fabbricato comunicante con il cortile.

La polizia ha poi provveduto a multare il titolare con sanzioni del valore di più di 23.500 euro, per le seguenti violazioni:

apertura abusiva di attività commerciale di vicinato

mancanza dei requisiti professionali per esercitare la suddetta attività commerciale

mancato aggiornamento della dia sanitaria

assenza del contratto smaltimento olii esausti

assenza dell’iscrizione al Conoe

mancanza della certificazione di conformità dello scarico dei fumi

assenza dell’autorizzazione per le insegne con evasione del canone Cimp

A questo punto sono poi intervenuti anche gli ispettori dell’Asl che hanno aggiunto altri 2mila euro di multa, con la denuncia di cibo in cattivo stato di conservazione. Sempre a Torino, a fine maggio, era stato chiuso un kebab per alimenti mal conservati e carenze igienico-sanitarie.