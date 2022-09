Torino, compra un panino, ma ci trova un verme: panetteria denunciata

di Manuela 10 Settembre 2022

Brutta disavventura per una donna di Torino: entrata in una panetteria per comprare un panino, ci ha trovato un verme dentro. Così si è recata subito dai vigili che hanno indagato sulla faccenda. Il risultato finale è stato che la panetteria è stata denunciata.

Tutto è accaduto in una panetteria di Porta Palazzo, a Torino. Una cliente aveva comprato del pane in un negozio, ma quando è uscita si è accorta che su un panino c’era un verme. La donna si è immediatamente recata al comando dei vigili di zona, mostrando loro il panino incriminato corredato di verme.

Gli agenti sono subito andati nella panetteria in questione e hanno così scoperto che il verme non era presente solamente a causa di un incidente di percorso. Il laboratorio di panificazione, infatti, era sporco ed erano presenti anche alimenti in cattivo stato di conservazione.

Inoltre in uno dei tre frigoriferi della panetteria, gli agenti hanno trovato anche pane, pizza, impasti e condimenti vari sprovvisti di etichettatura, tutti a contatto fra di loro e pure coperti da uno strato di ghiaccio assai spesso.

Alla luce di tutti questi fatti, ecco che il titolare del panificio, un uomo di 61 anni, è stato denunciato con l’accusa di detenzione finalizzata alla vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. Ovviamente i prodotti alimentari in questione sono stati subito sigillati dentro al congelatore che li ospitava e sono stati messi sotto sequestro, in attesa che l’autorità giudiziaria decida cosa farne.

Sempre a Torino ad agosto sono stati sequestrati 85 kg di cibo mal conservato in due negozi alimentari.