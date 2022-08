Torino: sequestrati 85 kg di cibo mal conservato in due negozi alimentari

di Manuela 22 Agosto 2022

Andiamo a Torino perché qui le forze dell’ordine hanno proceduto a nuovi controlli, riuscendo così a sequestrare 85 kg di cibo mal conservato in due negozi alimentari.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della polizia locale di Torino. Il primo negozio è quello di piazza Baldissera. Qui gli agenti hanno sequestrato 63 kg di pane, carne e diversi tipi di verdure mal conservati. Il cibo in questione si trovava in parte dentro ai congelatori e in parte sui banchi in esposizione, senza alcuna protezione contro gli insetti.

I cibi conservati nei congelatori, poi, non erano sottovuoto, bensì raccolti in sacchetti di plastica aperti o bucati. Alcuni alimenti non avevano neanche un imballaggio di protezione ed erano sprovvisti dell’etichetta che ne riportasse la scadenza. Così, il cibo mal conservato, è stato tutto sequestrato, mentre per il titolare del negozio, un pakistano di 32 anni, è scattata subito la denuncia per detenzione finalizzata alla vendita di cibi in cattivo stato di conservazione.

Il secondo negozio, invece, è quello di corso XI Febbraio. Qui sono stati gli agenti della polizia commerciale a trovare alimenti in cattivo stato di conservazione, fra cui anche cibi cucinati e congelati senza usare l’abbattitore. Inoltre sono state evidenziate evidenti violazioni per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie del locale. In aggiunta, è anche stato sequestrato un bidone che conteneva 22 kg di farina invasa dai parassiti.

Anche per il titolare di questo negozio è scattata la denuncia per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, finalizzata alla vendita. Inoltre è stato multato anche per aver violato il Regolamento d’Igiene.

A inizio luglio, invece, sempre a Torino erano stati sequestrati 120 kg di carne per kebab su un furgone sprovvisto di congelatore.