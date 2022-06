Torino: Gelateria Pepino 1884 entra a far parte dei Locali Storici d’Italia

di Manuela 15 Giugno 2022

Spostiamoci a Torino: se vi trovate in piazza Carignano, sappiate che qui sorge la Gelateria Pepino 1884. Ebbene: questa Gelateria è appena entrata a far parte dell’elenco dei Locali Storici d’Italia.

Si tratta di un importante riconoscimento per quello che è già considerato come uno dei Caffè Storici e Salotti Sabaudi di Torino: si tratta di locali che vengono definiti come siti di accoglienza storici, con data di fondazione che va dal 1763 ai primi del Novecento, non oltre. Fra gli altri locali riuniti nei Caffè Salotti Sabaudi ci sono anche:

Caffè al Bicerin

Baratti & Milano

Caffè Elena

Caffè Fiorio

Mulassano

Gelateria Pepino

Platti

Caffè San Carlo

Stratta

Caffè Torino

Questi locali fanno poi anche parte dell’associazione europea “Historic Cafes Route”.

Ma torniamo alla nostra gelateria. Forse non tutti sanno che il Pinguino, il primo gelato su stecco ricoperto di sfoglia di cacao, venne inventato e messo in vendita proprio da Pepino 1884.

Edoardo Cavagnino ha dichiarato di essere molto soddisfatto dell’ingresso della Gelateria Pepino nell’Associazione Locali Storici d’Italia. Secondo Cavagnino è importante creare relazioni e sinergie per poter crescere sia come attività che come città che come territorio (non a caso Pepino 1884 è anche sbarcato su Alibaba con i suoi gelati). Il medesimo obiettivo, poi, è compreso anche nell’associazione Caffè Storici e Salotti Sabaudi di cui è presidente.