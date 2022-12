Torino: i Costardi Bros aprono il Caffè San Carlo

Al via - nell'ultimo giorno utile per mantenere le promesse fatte - il nuovo ristorante torinese dei Costardi Bros.

di Valentina Dirindin 20 Dicembre 2022

Hanno voluto mantenere la promessa fatta questa primavera, quando avevano annunciato di voler aprire nell’autunno 2022: nell’ultimo giorno utile per farlo, i Costardi Bros aprono finalmente le porte del loro Caffè San Carlo, il nuovo spazio ristorativo di Torino nelle Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo.

Una nuova avventura per i fratelli vercellesi, cultori del riso e capaci di creazioni interessanti, come hanno dimostrato nel loro percorso nel ristorante di famiglia, che aveva inspiegabilmente e improvvisamente perso di colpo la sua stella Michelin. Ma le vie della Guida Rossa sono misteriose, si sa, e i Costardi evidentemente hanno deciso di intraprenderne altre, verso nuove direzioni. Una di queste portava a Torino.

Come sarà il ristorante Scatto

Si chiamerà “Scatto” il nuovo ristorante dei Costardi, che di certo sono in città per puntare a portare una nuova stella. D’altronde, Sanpaolo è già dietro a un altro stellato torinese, quello più alto della città, in cima al grattacielo headquarters della banca. Il nome del ristorante è una delle pochissime novità che si conoscono della proposta, che però a partire da oggi è fruibile in piazza San Carlo, con la colazione, l’aperitivo e la cena. Il locale sarà aperto sette giorni su sette dalle 8.00 alle 22.00, con uno spazio che arriverà a 120 coperti grazie all’apertura del dehors nella stagione primaverile.

Il progetto punta a dare nuova vita a uno storico spazio cittadino, quello del Caffè San Carlo, ristrutturato e rimesso a nuovo con la promessa di preservare “l’identità di uno dei luoghi più ferventi della Torino del 1800”.