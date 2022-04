Torino, i gestori di Vale un Perù aprono Patria, locale di street food peruviano

di Dissapore 27 Aprile 2022

Torino si prepara a partire per un altro viaggio verso il Sudamerica: i gestori di Vale un Perù, uno dei posti più apprezzati sotto la Mole, stanno per aprire un altro locale, stavolta dedicato allo street food peruviano. Si chiamerà Patria, e aprirà a maggio 2022 nel quartiere di San Salvario. È il terzo locale in città per i bravissimi e simpatici Miguel Bustinza e Patricia Trujillo, che dopo Vale un Perù – operativo dal 2012 – nel 2019 avevano avviato Nativo, Esperienza Peruviana, più spostato sull’alta ristorazione.

Con Patria invece si va per le strade di Lima e Cuzco, a ricordare la miriade di camioncini e carrelli ambulanti che si incontrano per tutto il Perù. Proposte semplici, pensate per l’asporto ma anche per una degustazione sul posto: Ceviche, Leche de Tigre, Anticucho, Causa Limeña, anche in versione vegetariana. La Papa alla Huancaìna (patate lesse con salsa di peperoncini gialli, l’aji amarillo, decorate con uova sode e olive viola); insalata di quinoa, panini, sandwich e snack.

L’offerta gastronomica spazia tra piatti tradizionali, proposte che varieranno a seconda dell’ispirazione dello chef e ricette provenienti dallo street food made in Perù. Come la Butifarra, tipico panino da street food: lonza di maiale marinata nella birra Cusqueña scura, aromatizzata con un mix di spezie peruviane. Panino Nikkei (sardine al Panko, avocado, cetriolo, daikon macerato nel mirin e vino rosso, accompagnato da salsa al miso e ponzu). Torreja, hamburger vegetariano di quinoa. Tra i dolci, la famosa Torta di Chocolate di Patricia Trujillo e Leche Asada.

Tra le bevande: birra peruviana Cusqueña e un paio di proposte di birre artigianali locali e soft drinks. Ma anche prodotti tradizionali come la Chicha Morada, bevanda tradizionale peruviana, preparata con il mais morado (mais viola) rinfrescante e dissetante, perfetta per il periodo estivo.

Previsti anche eventi: incontri di cucine del mondo (a cadenza mensile) per omaggiare gli amici e la cucina di strada: tra i prossimi appuntamenti Cina, Messico, Spagna, Argentina. Inizialmente Patria sarà aperto solo a pranzo, dal martedì al sabato, dalle 12 alle 14:30.