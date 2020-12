I Cento di Torino 2021: i migliori ristoranti e le piole da provare in città

Se la Guida Michelin prosegue la sua corsa nonostante la pandemia, testa bassa e pedalare, non si capisce perché non debbano farlo gli altri, a partire dall’amata I Cento di Torino, che raccoglie ristoranti e piole (le trattorie in piemontese) della città a firma Cavallito, Lamacchia & Iaccarino.

The show must go on, anche a livello locale, e le guide gastronomiche escono anche in questo 2020, che è stato un disastro per la ristorazione nazionale ma che per favore troviamo un sinonimo di “annus horribilis” per definirlo che non se ne può veramente più.

Il motivo per cui non ci si ferma è duplice: un po’ è perché tutti devono lavorare; un po’ si tratta di dare un (necessario) senso di continuità, un riconoscimento ai ristoratori che – come dice la guida I Cento di Torino 2021 – “hanno dimostrato una resilienza oltre ogni immaginazione, adeguandosi di settimana in settimana a uno scenario in continuo cambiamento”.

Le nuove categorie

In un anno in cui tutto cambia (e stavolta cambia davvero, mica come ne Il Gattopardo), anche I Cento ripensa la suddivisione dei contenuti. I locali sono sempre cento (altrimenti sai che confusione?), ma sono per la prima volta divisi in cinque categorie. Non più cinquanta di qua e cinquanta di lì, tra Top e Pop della ristorazione torinese ma, con tanto di sottotitoli simpatici che caratterizzano la penna dei tre autori torinesi:

Grandi occasioni (e vizi quotidiani)

Classici e neoclassici (a tavola non s’invecchia)

Taverne moderne (bistronomie in salsa verde)

Gente di mare (che se ne va)

Le nostre piole (e mangiar per strada)

In fondo, tutto sommato, ci sembra una divisione giusta, che aiuta il lettore a districarsi tra i cento indirizzi torinesi segnalati. Voglio un ristorante dall’aria sabauda, un po’ fané ma dotato dell’eleganza vecchio stile che solo gli stucchi dorati sanno dare? Ecco, saprò in che categoria cercare, e ci sta che sia una diversa da quella in cui si colloca, per dire, un ristorante ultramoderno come Condividere. Insomma: per quanto ci riguarda le categorie, il dettaglio, le coordinate per il lettore a volte aiutano più di voti e classifiche.

Grandi occasioni

Ecco quali sono, per I Cento 2021, i ristoranti delle grandi occasioni.

1 Cannavacciuolo Bistrot

2 Carlina Restaurant

3 Condividere

4 Del Cambio

5 Kensho

6 La Limonaia

7 Magorabin

8 Nativo Esperienza Peruviana 9 Opera

10 Piano35

11 Ristorante Carignano

12 Ristorante Casa Vicina – Eataly Lingotto

13 Spazio7

14 Unforgettable

15 Vintage 1997

Classici e neoclassici

16 Al Garamond Ristorante

17 Al Gatto Nero

18 BiFrò – La Bistecca Frollata

19 Cornoler

20 Cubique

21 Dù Cesari

22 Eragoffi

23 Gigi Cucina Urbana

24 L’Acino Restaurant

25 La Rustica – Ristorante Peruviano 26 Le Vitel Étonné

27 Madama Piola

28 Osteria Antiche Sere

29 Osteria Le Putrelle

30 Rambaldi Gastronomi(a)tipica – Enoteca – Bistrot

31 Ristorante Alba

32 Ristorante Casa Amélie

33 Ristorante Ceccarelli

34 Ristorante Giudice

35 Ristorante Insieme

36 Ristorante Nuova Crocetta

37 Ristorante Tre Galline

38 Ristorante Zheng Yang

39 Trattoria da Felice

40 Vale Un Perú

Taverne moderne

41 Antonio Chiodi Latini

42 Ballatoio – Bistrot di Ringhiera 43 Contesto Alimentare

44 Enoteca Parlapà

45 Gaudenzio Vino e Cucina

46 Kay – Essenza Peruviana

& Pisco Bar

47 La Fucina Ristorantino

48 Luogo Divino

49 Magazzino 52

50 Razzo

51 Ristorante Consorzio

52 Scannabue Caffè Restaurant 53 Smoking Wine Bar

54 Sorij

Gente di mare

55 Baleno – Idea di Mare

56 Bel Andi

57 La Cucina di Lido

58 La Gallina Scannata

59 Mare Nostrum

60 Oinos

61 Osteria Barcellona

62 Pescheria Gallina – Banco n. 2 63 Ristorante Bastimento

64 Ristorante Capriccioli

65 Ristorante Molo 16

66 Trattoria Lauro

Le nostre piole

67 A6 Sciamadda

68 Adonis Crêperie

69 Barbagusto

70 Caffè Vini Emilio Ranzin 71 Cantinone San Paolo

72 Cascina La Porchetta

73 Enoteca BeR

74 L’Ostu

75 La Maison de Chef Rinoò 76 La Taverna del Bergé

77 Le Credenze Bistrot

78 Mei Shi Mei Ke

79 Oh Crispa!

80 Pastis

81 Petronilla

82 Piola da Celso

83 Plin & Tajarin

84 PoDiCiotto

85 Salumeria Gastronomia Ramello dal 1957

86 Sapori – Pastificio e Gastronomia 87 Sovietniko

88 Trattoria Ala

89 Trattoria alle Lavagne

90 Trattoria Amicizia

91 Trattoria Bar Coco’s

92 Trattoria Bologna

93 Trattoria Bon… Bon!

94 Trattoria Bottala

95 Trattoria Carmen

96 Trattoria Decoratori & Imbianchini 97 Trattoria Le Tre Nuvole

98 Trattoria Primavera

99 Trattoria San Marchese

100 VaStè

Già, e la classifica?

In un anno così, difficile, se non impossibile, giudicare chi è più bravo di chi. L’abbiamo già detto e lo ribadiamo: tra chiusure, alti e bassi, delivery e casse integrazioni dello staff è davvero tosta riuscire a dare un giudizio puntuale ed equilibrato tarato su un intero anno, così come fanno le guide gastronomiche. I Cento se ne accorge e, per la prima volta nella sua storia, elimina le classifiche (quella della parte “pop”, per la verità, non c’è mai stata), e lascia solo i premi speciali.

I Premi speciali

E dunque eccoci qui, a raccontarvi quali sono i premi speciali de I Cento, e ci scuseranno dalla redazione se omettiamo gli sponsor che li offrono e li attribuiamo tutti, d’ufficio, a un generico “I Cento”: lo facciamo solo perché ancora dobbiamo uscire dal trauma della presentazione Michelin, che ci ha riportato indietro agli anni Ottanta della televisione italiana quando ogni cosa era “offerta da” senza neanche il problema del product placement da dichiarare.

E dunque, i premi de I Cento vanno a: