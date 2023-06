Torino, il Ristorante della Posta di Superga riapre dopo 50 anni

di Luca Venturino 23 Giugno 2023

Una lunga assenza di cinquant’anni: il Ristorante della Posta di Torino, storico punto di ristoro per i pellegrini di Superga, è infine pronto a riaprire i battenti. L’edificio che l’ospitava (e che continuerà a ospitarla, di fatto), incastonato lungo la strada comunale di Superga 323, nel tratto fiale che porta all’omonima e famosa Basilica che torreggia sul capoluogo piemontese, risale alla fine dell’Ottocento: il locale, durante i suoi anni di lavoro, ha saputo farsi conoscere come importante punto di ristoro e di ritrovo per contadini, viaggiatori e pellegrini; ma è stato chiuso verso i primi anni Settanta del secolo scorso salvo poi rimanere sfitto e inutilizzato fino ai giorni nostri.

Il Ristorante della Posta riapre i battenti: la storia del locale di Superga

Dopo un cambio di destinazione che declinò l’edificio a uso residenziale, il locale che un tempo ospitava il Ristorante della Posta ha finito, come accennato in apertura di articolo, per rimanere sfitto e inutilizzato; una crisalide vuota e svuotata che, nel corso degli anni, ha finito per ridursi a un comune elemento di degrado edilizio che trascina inevitabilmente verso il basso il resto del fabbricato e tutto il contesto nei paraggi, tanto da essere spesso oggetto di invasioni e occupazioni di matrice illegale.

Incastonato nel cuore di un piccolo piazza nel quartiere Sassi, l’ex Ristorante della Posta è stato un luogo importante per la città di Torino – e, coincidentalmente, anche per la Basilica di Superga che domina la città – finito, come spiegato, in una condizione di abbandono. Fortunatamente, stando a quanto riportato da alcuni dei media locali, l’amministrazione comunale del capoluogo piemontese ha deciso di avviare le procedure e le attività necessarie a riqualificare l’edificio.

Stando a quanto lasciato trapelare la proposta andrebbe di fatto a riguardare il recupero di una parte dell’edificio in questione ampliando, in contemporanea, l’offerta ristorativa del quartiere, in modo tale che possa tornare a rappresentare un benvenuto luogo di riposo per i pellegrini intenzionati a raggiungere la Basilica di Superga. Al di là della ristrutturazione del locale di cento metri quadrati, che torneranno per l’appunto a ospitare il ristoro, l’amministrazione comunale di Torino vorrebbe consentire ai futuri gestori dell’attività di allestire sedie e tavoli anche nel piazzale che fa fronte al ristorante.

Se tale progetto dovesse andare in porto – e i tempi, è bene notarlo, sono tuttora ancora largamente sconosciuti – il Ristorante della Posta si andrebbe ad arricchire di una terrazza che sarebbe attraente sia per i turisti che visitano la Basilica, sia per i residenti di Torino.