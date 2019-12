Torino: mucche in fuga da una fattoria di Collegno

Mucche in fuga a Torino: cinquanta bovini sono scappati da una fattoria di Collegno. Le mucche, una volta preso il largo dalla fattoria dove risiedono di solito, hanno letteralmente invaso un corso nella periferia del capoluogo del Piemonte, abbastanza vicino a Corso Regina Margherita.

Gli automobilisti, giustamente increduli di fronte all’apparizione di numerosi bovini, quando hanno visto le corsie della strada occupate dai ruminanti, hanno subito cominciato ad avvisare la Polizia municipale. Gli agenti, a fronte delle numerose segnalazioni tutte uguali, sono subito arrivati sul posto. Giunti qui, i poliziotti si sono improvvisati mandriani e sono riusciti a dirottare e radunare gli animali vaganti nei campi vicino alla strada, in modo da evitare pericoli per gli automobilisti e per gli animali stessi. Impresa non facile a quanto pare: convincere 50 mucche a spostarsi non è proprio un lavoro da 5 minuti.

Mentre la maggior parte delle forze dell’ordine si dedicavano alla messa in sicurezza dei bovini, un’altra pattuglia della Polizia municipale ha cominciato a chiamare i proprietari delle diverse cascine, fattorie e allevamenti della zona. Solo dopo un’ora di chiamate, verso le 3.30 del mattino, sono riusciti a risalire alla fattoria di origine delle mucche. Gli animali sono stati così portati al sicuro nella loro cascina.