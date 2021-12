Torino, prende un caffè senza Super Green Pass: multato per 400 euro

Un uomo è stato multato per un totale di 400 euro per aver consumato un caffè in un bar in provincia di Torino senza il Super Green Pass.

di Luca Venturino 8 Dicembre 2021

Aveva ordinato un semplice caffè in un bar di Nichelino, Comune facente parte della città metropolitana di Torino, ma era del tutto sprovvisto di Super Green Pass. Il risultato? Una salatissima multa da 400 euro.

L’uomo non si è mai sottoposto alla vaccinazione per coronavirus, e non aveva con sé nemmeno il risultato di un tampone negativo risalente alle precedenti 48 ore. Insieme a lui c’erano altre due persone che però, stando alla cronaca, erano perfettamente in regola. E chiaramente non finisce certamente qui: il cliente in questione aveva già consumato il caffè, segno che il titolare del bar in primis non si era attenuto ai protocolli di controllo: per lui sono tutt’ora in corso le procedure amministrative che indubbiamente porteranno a una sanzione.