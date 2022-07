Torino, un bar viene chiuso per dieci giorni: era “pericoloso per la sicurezza dei cittadini”

di Luca Venturino 18 Luglio 2022

Un bar situato in corso Vercelli, nella periferia settentrionale di Torino, è stato recentemente chiuso dagli agenti della Polizia di Stato su ordine del questore poiché ritenuto da quest’ultimo – e qui citiamo direttamente la note legale redatta per la questione – una “fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico”. Il bar è stato di fatto al centro di innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe, che di fatto hanno lamentato a più riprese il susseguirsi di risse, liti e schiamazzi anche nel cuore della notte.

Evidentemente allarmate dalla mole delle segnalazioni, gli agenti delle forze dell’ordine si sono dunque impegnati in una serie di controlli che, stando ai rapporti, si sarebbero verificati in particolare in tutto il mese di giugno e per i primi dieci giorni di luglio. Nel corso di queste ispezioni il personale del Commissariato “Dora Vanchiglia” avrebbe verificato la presenza di diversi clienti con la fedina penale macchiata da numerosi precedenti di polizia, oltre alle condizioni di disagio generale che avevano descritto i residenti. Il questore ha dunque istituito una sospensione della licenza per un periodo di dieci giorni: si tratta del secondo locale chiuso nel quartiere Aurora nell’arco di pochi giorni.