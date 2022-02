Torino: vietato l’asporto di alcolici dopo le 21 nei quartieri più a rischio

di Valentina Dirindin 26 Febbraio 2022

Torino vieta la vendita di alcolici di asporto a Barriera di Milano e Aurora, due dei quartieri considerati più “a rischio degrado”. La proposta, arrivata dalle file del Pd e condivisa da quasi tutto il centrosinistra e dal sindaco Stefano Lo Russo, è stata infatti approvata dal Consiglio Comunale della città con 34 voti a favore.

La finalità della normativa è quella di contrastare sostanzialmente l’attività notturna dei minimarket, che vendono alcolici fino a tardi, motivo per cui in alcune zone si sono spesso verificati problemi di ordine pubblico causati dall’ubriachezza molesta. Un provvedimento che quindi sarà miratamente rivolto ai quartieri dove questo problema è più sentito, come ha espressamente specificato l’assessore al Commercio, Paolo Chiavarino, chiarendo che “ogni limitazione va motivata caso per caso, facendo leva su dati oggettivi, com’è già avvenuto per le zone della movida”.

Un provvedimento simile a quello di tante altre città italiane, come per esempio quello adottato nella zona della stazione a Brescia: proprio come in quel caso, però, c’è chi accusa gli amministratori di voler far finta di risolvere il problema adottando impedimenti proibizionistici, quando ovviamente la questione è molto più complessa e le colpe non possono essere attribuite esclusivamente alla presenza dei minimarket, come se una birra non fosse reperibile altrove.