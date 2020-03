Torino: Voglia di Pane regala a domicilio l’impasto per passare il tempo

Il Panificio Voglia di Pane, a Torino, regala ai bambini l’impasto per la pizza. Un modo per far sì che i bambini annoiati e chiusi in casa da giorni possano fare un gioco educativo e istruttivo: imparare a fare una pizza con mamma e papà. È solo una delle tante iniziative di solidarietà e socialità che si stanno vedendo in questi giorni da parte delle piccole realtà cittadine, che provano – ognuna a proprio modo – a sfruttare in maniera positiva le risorse che hanno.

Così il panificio di Alessandro Spoto, nome molto celebre a Torino (e incluso anche tra i nostri migliori panifici della città), mette su questa simpatica iniziativa per stimolare la creatività dei più piccoli, e lo annuncia tramite la sua pagina Facebook. In effetti, come qualunque genitore sa, in questi giorni le idee per intrattenere i bambini iniziano a scarseggiare. La situazione è quella di famiglie stanche e preoccupate, e la permanenza in casa non aiuta la serenità. Ma tant’è,bisogna andare avanti, inventandosi qualcosa di nuovo ogni giorno per sostituire le ore davanti alla televisione e magari riuscire a fare qualcosa tutti insieme: qualcosa come fare la pizza.

In tutto il quartiere, dunque, il Panificio Voglia di Pane (che per chi non lo sapesse si trova in via Chiesa della Salute 23) distribuirà gratuitamente, in collaborazione con “ViVa La Farina” un po’ di impasto per la pizza. Per inormazioni, si può chiamare il numero 0115708415.