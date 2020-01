Torta di Natale senza lattosio – Belli freschi: ritiro per rischio allergeni

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto del dolce Facciamo Festa Torta di Natale senza lattosio – Belli freschi. Sull’avviso di richiamo si legge che il ritiro è stato provocato da un rischio allergeni (presenza di proteine del latte). Sul sito il richiamo porta la data del 13 gennaio 2020, mentre sull’avviso abbiamo quella del 10 gennaio 2020.

La denominazione di vendita esatta è Facciamo Festa con Torta di Natale senza lattosio, il marchio del prodotto è Belli Freschi e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Belli Freschi srl. Sia il nome del produttore che il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è Belli Freschi, con sede dello stabilimento in via Savio 41/43 a Sarsina (FC).

Il numero di lotto interessato dal richiamo è il TNSL150320 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 marzo 2020 e unità di vendita da 350 grammi.

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di proteine del latte non dichiarate in etichetta a causa di una contaminazione crociata del prodotto. Per questo motivo le avvertenze avvisano i consumatori allergici alle proteine del latte di non consumare tale prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato comprato.