Torta Sacripantina di Q Maiuscola: richiamo per rischio fisico

di Manuela 28 Dicembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio due lotti della Torta Sacripantina di Q Maiuscola a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 27 dicembre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 23 dicembre 2021.

La denominazione di vendita esatta è Torta Sacripantina, il marchio del prodotto è Q Maiuscola e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Sogegross. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore. Invece il nome del produttore è Tonitto 1939 Spa, con sede dello stabilimento in via N.S. di Lourdes 5 (sull’avviso non è indicata la città).

I numeri di lotto coinvolti nel richiamo sono:

161123, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 novembre 2023

021223, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 dicembre 2023

In entrambi i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 1.300 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di corpi estranei (più precisamente filamenti di acciaio di 0,9 mm di diamentro e di 1-7 cm di lunghezza).

Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il prodotto con i numeri di lotto sopra indicati sono pregati di non consumarli e di restituirli presso il punto vendita di acquisto.