Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirato dal commercio un lotto dei Tranci di salmone marinati Red Thai di Mowi Gourmet per errata data di scadenza.

di Manuela 13 Settembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Carrefour: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Tranci di Salmone Marinati Red Thai di Mowi Gourmet a causa di un errore nella data di scadenza. Sull’avviso di richiamo la data dei controlli è quella del 9 settembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Infusions – Tranci di Salmone Marinati Red Thai, mentre il marchio del prodotto è Mowi Gourmet e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Mowi Italia srl, con sede dello stabilimento in viale Togliatti 25 a Bologna. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è PL 22121818 WE, mentre il nome del produttore è Mowi Poland S.A., con sede dello stabilimento in Duninowo 39 a Ustka (Polonia).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 02B821238, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 ottobre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 220 grammi.

Il motivo del richiamo è che per un errore di impostazione della stampante, è stata riportata sulla confezione una data di scadenza errata: in pratica sono stati invertiti il giorno e il mese dell’anno. Sulla confezione è stata riportata la data di scadenza del 9.10.2021 invece di quella corretta del 10.09.2021.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione oltre la data di scadenza del 10 settembre 2021 e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.