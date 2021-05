Trapizzino apre La Vineria a Milano in Porta Romana

Trapizzino apre “La Vineria” a Milano Porta Romana, in corso Lodi 1. Il nuovo progetto basato sulla pizza a triangolo, ideato dal pizzaiolo romano Stefano Callegari, aprirà al pubblico mercoledì 12 maggio, “in un palazzo ad angolo”, fanno sapere, che richiama la forma del trapizzino.

Presumiamo che il nesso sia del tutto casuale, ma in effetti è una simpatica coincidenza. Che il format fosse ormai diventato grande già lo si sapeva, con le numerose aperture che hanno continuato a riempire le città di Trapizzini, anche in questo periodo non semplice per il comparto della ristorazione.

In tutto sono quindici i punti vendita aperti nel mondo, tra Roma, Torino, Milano, Firenze, Trieste e New York. L’ultimo, inaugurato pochissimo tempo fa, sui Navigli di Milano. Ora Trapizzino triplica la sua presenza nel capoluogo milanese, e lo fa con un ampliamento del progetto originario, ancora più incentrato sul beverage, con una selezione di vini al calice e in bottiglia, con particolare risalto alla sezione dedicata alle bollicine e anche una proposta di cocktail.

Trapizzino La Vineria sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 09.00 del mattino fino a dopo cena. L’apertura è stata anticipata dalle “lezioni di Romanesco” realizzate a cura di Rome is More apparse sulle vetrine del locale: una buona trovata social che ha creato la giusta attesa sulla nuova apertura.