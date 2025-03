Trattare male i braccianti agricoli ci costa 200 milioni di fondi europei mancati

Sul piatto i fondi europei, tutt'attorno l'ombra del caporalato: gli ingranaggi della burocrazia stritolano i progetti per sostituire i ghetti in cui vivono i braccianti agricoli.

Cinici, ma avremmo voluto non esserlo. L’ombra del caporalato strozza, e continua a strozzare, l’agricoltura italiana. Tutto fuorché una novità, direte voi: dati recenti (e agghiaccianti) raccontano di percentuali disastrose, segno che la vicenda di Satnam Singh – il bracciante agricolo rimasto mutilato sul lavoro e poi abbandonato moribondo, ricorderete – non è stata un caso isolato, ma solo un campanello un poco più rumoroso, forse per la sua brutalità.

Cinici, dicevamo, che d’altronde a mischiare vite umane e fondi europei un certo grado di cinismo è necessario. Il piatto, però, non cambia: l’Unione Europea aveva messo a disposizione 200 milioni nell’ambito del Pnrr per “il superamento dei ghetti di migranti in Italia”. Nel Bel Paese erano stati mappati trentasette comuni, con la fetta più consistente – 114 milioni – spettante alle province di Foggia, Bari e Brindisi.

Storia di immobilità, di fondi, di ghetti e di chi ci vive

Un’inchiesta di Valentina Petrini per La Stampa prende titolo più che eloquente: “Condannati al ghetto“. Il focus, l’avrete intuito, è sui ghetti che punteggiano i campi di semina e raccolto della Puglia; ma pensare che la macchia del caporalato si estenda solo nel tacco dello Stivale significa peccare di menefreghismo o, forse peggio, di ingenuità. Ci siamo dimenticati dei colpi di spranga nelle ricche Langhe?

Non divaghiamo. Petrini raccoglie le voci di chi, per l’appunto, è condannato al ghetto: “Noi siamo pronti da dicembre 2022″ spiega Maria Dibisceglia, vice sindaco e assessore alle Politiche sociali di Cerignola, uno dei comuni destinatari dei fondi di cui sopra. “Tutti gli altri comuni interessati da gennaio 2023. Ad oggi siamo ancora fermi per colpa del governo“.

Cerignola – e altri comuni, possiamo immaginare – è indirizzato alla rinuncia. Dibisceglia non vuole esporre i propri cittadini “al rischio di dover pagare penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi”. Al fine di mettere i puntini sulle i è utile, e addirittura fondamentale per evitare l’inutile gioco dello scaricabarile, la cronologia ricostruita da Petrini.

Salto indietro fino al 2022: il governo Draghi avvia la consultazione con i comuni in questione per definire come ripartire e spendere i soldi Pnrr. Salto avanti, cade Draghi, sale Meloni: “si ferma tutto”, si legge su La Stampa. Un anno più tardi arriva la nomina al commissario straordinario, ma a quel punto i piani messi a punto dai comuni sono obsoleti. “Troppo ambiziosi”: il commissario chiede di cambiare le case con i container.

Le autorità locali non vogliono rinunciare, e firmano la convenzione “per spirito di umanità“, chiedendo di sostituire i sopracitati container con dei prefabbricati. Dal governo la risposta è laconica: “Per ora non è questa l’urgenza”. Il progetto naufraga, alcuni comuni – come già visto – vanno verso la rinucnia: “A oggi avrei già finito i lavori” spiega Rocco Di Brina, sindaco di Carpino. “Sono ritardi ingiustificabili da parte del governo”.

Tra gli ingranaggi della burocrazia, per quanto lenti, si rischia di perdere di vista il problema; e cioè che qualcuno i ghetti in questione li abita. In apertura di articolo abbiamo parlato di cinismo, che pare chiaro che combattere il caporalato non abbia come primo obiettivo avere i fondi europei. Cinici per cinici, però, chissà che così qualcosa si muova.