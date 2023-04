Trattoria Madonnina, la più antica di Milano, non chiude ma cambia gestione

La Trattoria Madonnina di Milano non sta affatto chiudendo: come spiega il titolare Fabio Locatelli si tratta di un cambio di gestione.

di Luca Venturino 19 Aprile 2023

La presunta chiusura della Trattoria Madonnina di via Gentilino, locale che ha accompagnato Milano per ben 300 anni, è un notizia che ha rimbalzato qua e là stringendo il cuore di tutti i golosi meneghini (e non solo). Ma prima di tuffarci nel caso mettiamo un po’ di ordine: è vero, la Trattoria è ormai prossima a tirare giù la proverbiale serranda e a rimanere chiusa; ma a onore del vero rimarrà inattiva solamente per qualche giorno – giusto il tempo di compiere qualche piccolo lavoro di ristrutturazione. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, si tratta più semplicemente di un cambio di gestione: un passaggio comunque storico, non c’è dubbio, ma decisamente (e fortunatamente) meno drammatico di una chiusura netta.

La Trattoria Madonnina di Milano cambia gestione: ecco i dettagli

Niente storia strappalacrime: “Dopo trent’anni di lavoro vado in pensione” racconta il titolare della Trattoria Madonnina di Milano, Fabio Locatelli. Lo ripetiamo per chi si era seduto in fondo: il ristorante non chiude, cambia solo gestione. “L’attività continua con una nuova gestione giovane ma già esperta e capace che porterà avanti la storia e la tradizione di questo locale che esiste da 300 anni, come testimonia un documento che risale al 1722” spiega a tal proposito Locatelli.

Poi chiaro, come accennato in apertura di articolo ci sarà un periodo – breve, beninteso – in cui il locale rimarrà effettivamente chiuso: la serranda verrà abbassata nei prossimi giorni e rimarrà giù per almeno un paio di settimane per poi riaprire ai primi di maggio. Attenzione, però: “L’ambiente e il menu rimarranno sostanzialmente gli stessi” assicura Locatelli “anche lo staff della cucina capitanata da chef Mauro”.

Un pacifico passaggio del testimone dettato dalla dura legge del tempo che passa, in altre parole. Un passaggio che, tuttavia, sta suscitando un’ondata di nostalgia in quel di Milano: “I nostri clienti storici ci chiedono dei ricordi” racconta ancora Locatelli “stiamo vendendo alcuni cimeli, i proventi andranno in beneficenza”.

Incastonata in via Gentilino 6, lungo una traversa di corso San Gottardo, la Trattoria Madonnina deve il suo nome alla Madonnina che si trova nell’edicola della vecchia casa di ringhiera, con tanto di dehors pergolato nell’antico cortile. Locatelli non si è sbilanciato troppo sul menu, ma a giudicare dalle sue precedenti dichiarazioni possiamo immaginare che le specialità della casa rimarranno invariate: trippa, cassoeula, risotto con ossobuco ma anche rustin negaa, involtini cotti nel burro e salvia con pancetta, e mondeghili. Una cosa rimane certa: la Trattoria Madonnina “non chiude, continuerà la sua storia centenaria e a essere un punto di riferimento storico della città”. Solo, con una nuova gestione.