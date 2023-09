Trentodoc in Cantina 2023: arriva l’appuntamento con lo spumante di montagna

di Manuela Chimera 14 Settembre 2023

Se dal 22 al 24 settembre vi trovate in Trentino, ricordatevi di fare un salto a Trentodoc in Cantina 2023, l’evento itinerante tutto dedicato allo “spumante di montagna”. La manifestazione, infatti, ha lo scopo di far scoprire ai visitatori i sei distretti di produzione di questo spumante trentino:

Trento e Valle dell’Adige

Rovereto e Vallagarina

Valle dei Laghi e Alto Garda

Valsugana

Val di Cembra

Piana Rotaliana

Le bollicine di Trentodoc in Cantina ci attendono dal 22 al 24 settembre

Trentodoc in Cantina rientra nel più vasto Trentodoc Festival, in programma per l’appunto dal 22 al 24 settembre. Si tratta di un programma basato su una serie di eventi diffusi in Trentino che permetteranno ai fautori dello spumante di visitare le case spumatistiche che fanno parte dell’Istituto Trento Doc.

Tantissime le attività fra cui scegliere: non mancheranno, ovviamente, degustazioni di nuove annate, ma ci saranno anche passeggiate, concerti, picnic in vigna con i produttori e tanti momenti di intrattenimento.

Eventi enogastronomici

Venerdì 22 settembre

Merenda della Fondazione Edmund Mach

Pranzo di Bellaveder

Percorso di assaggi di Cenci Trentino con i piatti degli chef Riccardo Bosco del Ristorante Bovin di Levico e Andrea Dellagiacoma della

Pescheria Dellagiacoma di Borgo Valsugana

Degutazione di Conti Bossi Fedrigotti con una portata diversa per ogni annata

Menu con prodotti tipici del territorio di Cantina Toblino

Menu con prodotti tipici del territorio di Cantina Riva

Proposta di pesce di lago pper Madonna delle Vittorie

Menu con crudites e specialità mediterranee di Cantina Salizzoni

Cena con sapori d’autunno per Mas dei Chini

Sabato 23 settembre

Brunch di Monfort nel Giardino dei Ciucioi

Menu con cucina di montagna organizzato da Cesarini Sforza Spumanti con lo chef Alessandro Gilmozzi del ristorante El Molin di Cavalese

Degustazione Trentodoc di Altemasi con preparazioni di erbe spontanee e selvatiche nel Maso Toresella

Merenda della Fondazione Edmund Mach

Food & Sparkles con Valentini di Weinfeld

Menu con prodotti tipici del territorio di Cantina Toblino

Proposta di pesce di lago pper Madonna delle Vittorie

Abbinamenti speciali di Pisoni F.lli

Domenica 24 settembre

Aperitivo della domenica di Maso Martis con lo chef Cristiano Tomei del ristorante L’Imbuto di Lucca e con Pastificio Felicetti

Proposta di pesce di lago con Madonna delle Vittorie

Menu con crudites e specialità mediterranee di Moser

Degustazioni

Venerdì 22 settembre

Conoscere il Pinot nero di Spagnolli Spumanti

Conoscere le Riserve formato magnum di Letrar

Verticale di diverse annate del Trentodoc di Cantina Aldeno

Trentodoc in degustazione primo e dopo la sboccatura di Cantina Furletti Gabriele

Imparare la tecnica a la volée e personalizzare la propria bottiglia con Balter

Sabato 23 settembre

“Alla scoperta dell’affinamento sur lies” di Ress

Conoscere il Pinot nero di Spagnolli Spumanti

Verticale di diverse annate del Trentodoc di Maso Nero

Approfondimento sul rosato con degustazione di vini e mosti di Pinot nero e Chardonnay di Ferrari Trento

Domenica 24 settembre

“Alla scoperta dell’affinamento sur lies” di Ress

“Da 0 a 100 mesi di lavorazione sui lieviti” di Endrizzi

Verticale di diverse annate del Trentodoc di San Michael

Approfondimento sul rosato con degustazione di vini e mosti di Pinot nero e Chardonnay di Ferrari Trento

Eventi all’aria aperta

Venerdì 22 settembre

Passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana con il racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona di Cantina Endrizzi Elio e F.lli

Sabato 23 settembre

Passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana con il racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona di Cantina Endrizzi Elio e F.lli

Visita guidata di Ferrari Trento a Villa Margon, una residenza rinascimentale

Yoga nella natura con Revì

Trekking fra i vigneti dela Valle di Cembra alla scoperta della viticoltura eroica di montagna con Cembria cantina di montagna

Domenica 24 settembre

Enotour con picnic e cestino gastronomico di Borgo dei Posseri

Passeggiata nei vigneti della Piana Rotaliana con il racconto della leggenda del dragone e del cavaliere di Mezzocorona di Cantina Endrizzi Elio e F.lli

Visita guidata di Ferrari Trento a Villa Margon, una residenza rinascimentale

Musica e arte

Venerdì 22 settembre

Musica per l’aperitivo con Cantina Mori Colli Zugna

Performance nell’enoteca ARTèCRU con Lorenza Aldrighetti e Cantina Sociale di Trento

Aperitivo a bordo piscina con Mittestainer

Sabato 23 settembre

“Un nuovo classico”, svago e divertissement con Rotari

Musica per l’aperitivo con sboccatura a la volée con Cantina d’Isera

Cena nella Locanda nel Castello di Avio con Viticoltori in Avio

Percorso artistico fra i vigneti con De Vigili

Aperitivo a bordo piscina con Mittestainer

Domenica 24 settembre

Racconti di vendemmia con musica con Tonini Viticoltori in Isera

Degustazione con canti popolari di montagna di cori alpini con Corvée

Aperitivo a bordo piscina con Mittestainer

Eventi per le famiglie

Venerdì 22 settembre

Percorso sensoriale “Dall’uva alla bottiglia” con Cantina Salim (possibilità di osservare le stelle con il telescopio)

Sabato 23 settembre